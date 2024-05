Les actions chinoises ont clôturé en baisse mardi, entraînées par les actions cycliques, les mesures prises par Pékin pour relancer le secteur immobilier en difficulté n'ayant pas réussi à stimuler le sentiment. Les actions de Hong Kong ont également baissé, les actions technologiques ayant pesé.

Les actions des métaux non ferreux négociées en Chine ont chuté de 3,3 %, après des hausses au cours des deux dernières sessions.

L'impact des récentes mesures politiques, y compris les plans d'achat de logements des entreprises publiques locales et la suppression des restrictions d'achat dans certaines villes de premier rang, sur la relance des ventes de logements au niveau national reste incertain, a noté Fitch Ratings.

L'indice immobilier CSI 300 était en baisse de 0,2 %, en passe d'inverser la tendance à la hausse observée depuis la fin du mois d'avril.

Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont perdu 3,8 %, soit la plus forte baisse en une journée depuis le 5 mars.

** À la clôture, l'indice composite de Shanghai était en baisse de 0,42 % à 3 157,97.

** L'indice CSI300 a baissé de 0,4 %, avec le secteur de la consommation de base en baisse de 0,1 %, l'indice immobilier en baisse de 0,18 % et le sous-indice des soins de santé en baisse de 0,78 %. Le sous-indice du secteur financier a augmenté de 0,21%.

** L'indice Shenzhen, plus petit, a terminé en baisse de 0,75 % et l'indice ChiNext Composite, plus jeune, s'est affaibli de 0,77 %.

** Dans la région, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a baissé de 0,88%, tandis que l'indice japonais Nikkei a clôturé en baisse de 0,31%.

** À la clôture des échanges, l'indice Hang Seng était en baisse de 415,60 points ou 2,12 % à 19 220,62. L'indice Hang Seng China Enterprises a baissé de 2,07% à 6 820,97. ** Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a baissé de 0,9%, tandis que le secteur des technologies de l'information a baissé de 2,56%, le secteur financier a terminé en baisse de 1,28% et le secteur de l'immobilier a baissé de 1,88%. ** Le plus grand perdant du Hang Seng a été Li Auto Inc, qui a chuté de 19,27%, en suivant ses actions cotées à New York. ** À 0755 GMT, le yuan était coté à 7,2385 pour un dollar américain, 0,06% plus faible que la clôture précédente de 7,2342. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Rashmi Aich et Sohini Goswami)