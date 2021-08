Les actions d'AMC sont volatiles après les résultats et l'accord sur le cinéma

Tout d'abord, son rapport sur les bénéfices.... qui a été meilleur que prévu.

Grâce au retour des superproductions hollywoodiennes à gros budget "F9 : The Fast Saga" - le neuvième volet de la franchise "Fast and Furious" et "Godzilla vs. Kong", ainsi qu'à la hausse des taux de vaccination, les cinéphiles ont commencé à retourner dans les salles de cinéma, ce qui a entraîné un bond de 19 % des ventes trimestrielles.

Il s'agit néanmoins d'un trimestre déficitaire, les ventes de billets étant toujours très inférieures aux niveaux de 2019.

AMC cherche à limiter ces pertes à l'avenir en concluant un accord avec Warner Brothers pour une fenêtre exclusive de 45 jours avant que n'importe lequel de ses films de studio puisse être visionné à la maison.

Pendant toute l'année 2021, Warner Bros. a sorti simultanément tous ses films - comme le week-end dernier avec les débuts de "Suicide Squad" au cinéma et sur son service de streaming HBO MAX.

AMC cherche également à tirer parti de son statut d'action mème en travaillant sur un accord potentiel pour faire équipe avec une autre action mème - GameStop. AMC a déclaré qu'elle étudiait l'idée d'utiliser une partie du cinéma pour vendre des produits dérivés.

Et ce n'est pas tout. AMC a déclaré qu'il disposera d'une technologie d'ici la fin de l'année pour accepter les bitcoins comme moyen de paiement pour les billets de cinéma et les achats au stand de concession.

L'exploitant de salles de cinéma cherche à transformer en clients exclusifs la horde de petits investisseurs férus de technologie qui ont défendu l'action sur le forum de négociation Wall Street Bets - et considère le bitcoin comme un outil en attendant que le box-office se redresse complètement.

Les investisseurs ont semblé avoir du mal à suivre toutes les histoires différentes - après un bond initial d'environ six pour cent, les actions étaient en baisse en fin de journée mardi.