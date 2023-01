Les actions d'Adani Group aggravent leurs pertes suite à l'attaque d'un vendeur à découvert

Adani Transmission Ltd a dégringolé de 19,2 % et Adani Total Gas de 19,1 % dans leur plus forte baisse quotidienne depuis la mi-mars 2020, tandis qu'Adani Green Energy a chuté de 15,8 %.

Adani Enterprises, qui donne le coup d'envoi d'une vente secondaire d'actions de 2,45 milliards de dollars vendredi, a chuté de 6,2 %, avant de réduire ses pertes. La dernière fois, le titre était en baisse de 2,2 %.

Les actions de sept sociétés cotées du groupe Adani ont perdu 10,73 milliards de dollars en capitalisation boursière en Inde mercredi après que Hindenburg ait déclaré détenir des positions courtes dans le groupe Adani et ait signalé des inquiétudes concernant les niveaux d'endettement et l'utilisation de paradis fiscaux.

Adani Group a rejeté le rapport comme étant sans fondement.

Pendant ce temps, l'investisseur milliardaire américain Bill Ackman a accordé du crédit au rapport de Hindenburg, déclarant qu'il le trouvait "hautement crédible et extrêmement bien documenté."