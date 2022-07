Les actions dans le marasme alors que l'euro fond sur les craintes de récession

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon s'est légèrement redressé après avoir atteint son plus bas niveau depuis deux mois et a augmenté de 0,3 % dans les premiers échanges. Le Nikkei japonais a progressé de 0,7 %. Les dollars australien et néo-zélandais se sont éloignés de leur plus bas niveau depuis deux ans.

Les contrats à terme du S&P 500 sont restés stables. Au cours de la nuit, l'indice a augmenté de 0,4 % et les Treasuries ont chuté, les traders étant confrontés à des données économiques américaines généralement positives, avec de solides offres d'emploi, et au compte rendu hawkish de la réunion de juin de la Réserve fédérale.

"La coïncidence entre des données assez chaudes sur le marché de l'emploi et des services ISM beaucoup plus résilients ... renforce l'idée qu'il est peu probable que la Fed réduise le rythme et l'intensité du resserrement monétaire", a déclaré Vishnu Varathan, économiste chez Mizuho.

Les rendements du Trésor à deux ans ont augmenté de 14 points de base au cours de la nuit et se sont maintenus à 2,9691 % au cours de la session asiatique. Ce chiffre est supérieur au rendement à 10 ans de 2,9206 %, ce qui montre que le marché obligataire laisse entrevoir un ralentissement de la croissance au fur et à mesure des hausses de taux.

Les données américaines ont montré que les créations d'emplois étaient plus élevées que prévu et que le secteur des services se maintenait. Le prochain grand point de données est vendredi, lorsque des chiffres plus larges sur le marché du travail peuvent fournir une image plus complète de l'état de la plus grande économie du monde.

"Le prochain test décisif pour la direction des rendements ... sera les discours de Bullard et de Waller - qui devraient éclairer davantage la pensée du camp des faucons au sein de la (Fed)", a déclaré Jan Nevruzi, stratège des taux de NatWest Markets.

"Se penchent-ils sur les craintes de récession ou continuent-ils à insister sur le fait que la Fed doit dépasser le point neutre aussi vite que possible et contenir l'inflation quel qu'en soit le coût pour la croissance ?"

James Bullard, le président de la Fed de St Louis, et Christopher Waller, gouverneur de la Fed, doivent tous deux s'exprimer à 17h00 GMT.

Le resserrement des taux mondiaux observé ces derniers mois, mené par la Fed, a alimenté les craintes de récession et a nui aux matières premières sensibles à la croissance comme le cuivre, le pétrole et le minerai de fer. L'euro a également été martelé, les investisseurs considérant l'Europe comme le point zéro d'un ralentissement mondial.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont plongé sous les 100 dollars le baril au début de la session asiatique et ont été clôturés à 100,26 dollars, en baisse de 10 % sur la semaine jusqu'à présent. Le cuivre de Shanghai s'est stabilisé mais a perdu 20 % en un mois.

Les devises sensibles à la croissance telles que les dollars australien et néo-zélandais ont également perdu du terrain, bien qu'elles aient légèrement progressé jeudi, l'Aussie ayant augmenté de 0,5 % à 0,6813 dollar.

L'euro, quant à lui, se rapproche rapidement de la parité avec le dollar et a plongé de plus de 2 % depuis le début de la semaine, touchant son plus bas niveau depuis 2002 à 1,0162 $ et se stabilisant à 1,0202 $ jeudi. [FRX/]

L'inflation en Europe atteint des niveaux records et la flambée des prix de l'énergie suggère que la pression à la hausse sur les prix à la consommation restera forte pendant un certain temps encore. Avec l'inquiétude concernant la longévité de l'approvisionnement en gaz russe à l'ouest, les prix de référence du gaz néerlandais ont doublé depuis la mi-juin.

Les prix de l'électricité allemande à l'horizon d'un an ont atteint un record dans la nuit.

"Ce n'est pas seulement une question de récession, c'est une question d'obscurité en Europe", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne. "Tous les acteurs du marché qui suivent les tendances viennent de s'empiler dans les positions courtes sur l'euro."

Une particularité quelque peu surprenante a été la stabilité relative de la livre sterling malgré la force du dollar américain et l'état précaire du leadership du Premier ministre Boris Johnson - principalement parce que les marchés ne voient pas beaucoup de changement s'il démissionne.

"L'une des raisons pour lesquelles la livre sterling ne s'en sort pas trop mal est l'opinion selon laquelle un nouveau gouvernement Tory et un nouveau chancelier accéléreront l'assouplissement budgétaire", a déclaré Ray Attrill, responsable des devises à la National Australia Bank, ajoutant que le ton faucon de la banque centrale a également aidé.