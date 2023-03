Les actions cotées à Hong Kong de la société chinoise Baidu ont rebondi de 15,7 % vendredi, les utilisateurs ayant fait part de leurs expériences avec le robot Ernie, récupérant ainsi les pertes subies un jour plus tôt à la suite du lancement du chatbot, qui n'a pas impressionné.

Jeudi, les spectateurs de la présentation du géant chinois des moteurs de recherche ont critiqué l'absence de démonstration en direct et de lancement public, la comparant défavorablement aux capacités et au lancement gratuit du ChatGPT du laboratoire de recherche américain OpenAI en novembre.

Mais certains des quelques utilisateurs qui ont reçu des codes d'invitation pour essayer Ernie plus tard dans la journée ont commencé à publier et à diffuser en direct des tests du chatbot chinois et à faire une comparaison côte à côte avec des chatbots américains tels que le chatbot Bing de Microsoft, qui est alimenté par la technologie ChatGPT.

Un utilisateur a décrit sur la plateforme de médias sociaux Weibo comment Ernie avait répondu avec précision à une question sur le statut du philosophe hongkongais Zhang Jinqing.

"La réponse était correcte", a déclaré l'utilisateur.

"Il y a un écart certain entre le bot Ernie et Bing, mais il n'est pas insensé, dans certaines questions (Ernie) a même fait mieux que Bing", selon un post Weibo du blogueur technologique Chapingjun, qui a plus de 2,4 millions d'adeptes.

Les analystes ont également déclaré que la déception initiale ressentie par le marché lors du lancement a été tempérée par la prise de conscience que le géant chinois des moteurs de recherche était toujours le mieux placé pour construire le plus grand rival chinois de ChatGPT.

"La demande du marché pour l'application industrielle des modèles généraux à grande échelle est rapidement décrochée, et (Baidu) devrait s'appuyer sur l'accumulation historique et les avantages du premier arrivé pour acquérir rapidement des utilisateurs et des données", a déclaré CITIC Securities dans une note de recherche vendredi.

Plus de 75 000 entreprises utilisatrices ont demandé à tester une API Ernie développée par Baidu Cloud, a déclaré la société chinoise dans une vidéo publiée sur son compte WeChat officiel vendredi.