Les actions de China Hesai Group en hausse lors de leur entrée à New York

La société a vendu 10 millions d'actions de dépôt américaines (ADS) à 19 $ chacune, selon ses dépôts réglementaires.

Basée à Shanghai, Hesai produit des composants à base de laser essentiels aux systèmes de conduite autonome, appelés capteurs lidar.

Cette opération est la plus importante d'une entreprise chinoise à vendre des actions à New York depuis que LianBio a levé 334 millions de dollars en octobre 2021, selon les données de Refinitiv.

"Nous avons toujours voulu être en mesure de rivaliser au niveau mondial, non seulement sur le plan des produits, mais aussi sur celui des capitaux", a déclaré à Reuters Yifan "David" Li, cofondateur et PDG de Hesai.

Les cotations d'entreprises chinoises aux États-Unis se sont arrêtées en 2021 après les débuts du géant du covoiturage Didi Global Inc en juin de cette année-là.

Quelques jours après l'entrée en bourse de Didi, le puissant chien de garde de l'Internet chinois, l'Administration du cyberespace de Chine (CAC), a lancé une enquête de cybersécurité sur les pratiques de l'entreprise en matière de données et a ordonné aux magasins d'applications de supprimer 25 applications mobiles exploitées par Didi.

En conséquence, les cotations chinoises aux États-Unis ont diminué et les régulateurs du continent ont également entrepris d'élaborer de nouvelles directives régissant les entreprises qui vendent des actions à l'étranger.

Les règles définitives doivent encore être publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC).

La Chine a également annoncé en janvier de l'année dernière que les sociétés de plateforme disposant de données sur plus d'un million d'utilisateurs auraient besoin de l'aval du CAC avant d'être cotées à l'étranger.

"Malheureusement, il y a eu beaucoup de préoccupations réglementaires l'année dernière et il est devenu difficile pour quiconque de s'inscrire à la cote. Et j'ai l'impression que la plupart de ces préoccupations ont disparu", a déclaré Li, ajoutant que "les investisseurs sont assez confiants et plutôt optimistes quant à notre activité."

Selon les données de Refinitiv, les entreprises chinoises ont levé près de 230 millions de dollars lors de leur inscription à la cote aux États-Unis en 2022, ce qui représente une baisse massive par rapport aux 12,85 milliards de dollars de l'année précédente.

Cependant, les conseillers espèrent que la réouverture des frontières de la Chine et le regain d'intérêt du gouvernement pour la relance de la croissance économique pourraient susciter davantage de levées de capitaux et de ventes d'actions.

Après que l'organisme de surveillance comptable américain a déclaré à la mi-décembre qu'il avait, pour la toute première fois, un accès total pour inspecter et enquêter sur les entreprises en Chine, la perspective de voir des entreprises chinoises aux États-Unis être radiées de la cote en raison de problèmes comptables a été réduite.