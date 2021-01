Les actions de HempFusion Wellness Inc. sont affichées à des fins de négociation à la bourse de Toronto le 6 janvier 2021 sous le symbole CBD.U

HempFusion Wellness Inc. (« HempFusion » ou la « Société »), l’une des principales sociétés spécialisées en CBD de santé et de bien-être, utilisant toute la puissance nutritionnelle du chanvre alimentaire, se réjouit d’annoncer que ses actions ordinaires et certains autres titres ont été affichés à des fins de négociation à la bourse de Toronto (la Toronto Stock Exchange, ou « TSX ») à l’ouverture du marché le 6 janvier 2021, sous réserve des conditions de clôture usuelles. Des informations supplémentaires concernant l’inscription de la Société à la TSX seront fournies dans un communiqué de presse ultérieur qui devrait être diffusé au matin du 6 janvier 2021.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de tous titres de HempFusion, dans toutes juridictions où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Au nom de notre Conseil d’Administration,

HempFusion Wellness Inc.

Jason Mitchell, N.D.

Président-directeur général et administrateur

À PROPOS DE HEMPFUSION

HempFusion figure parmi les principales sociétés spécialisées en CBD de santé et de bien-être, utilisant toute la puissance nutritionnelle du chanvre alimentaire. HempFusion distribue sa famille de marques, notamment HempFusion, Probulin Probiotics, Biome Research, et HF Labs, à près de 4 000 détaillants répartis dans les 50 états des États-Unis et des sites internationaux triés sur le volet. Fondé sur des principes de conformité réglementaire et de sécurité humaine, le portefeuille des divers produits de HempFusion est composé de 46 UGS comprenant des teintures, des médicaments topiques exclusifs en vente libre et inscrits sur la liste des médicaments de la FDA, des gammes pour Médecins/Praticiens, et plus encore. Mettant principalement l’accent sur la recherche et le développement, HempFusion a 30 produits supplémentaires en cours de développement. HempFusion est membre du Conseil d’administration de US Hemp Roundtable, et la filiale à 100 % de HempFusion, Probulin Probiotics, est l’une des sociétés de probiotiques à la croissance la plus rapide aux États-Unis, d’après les données rapportées par SPIN. Les produits de CBD de HempFusion sont basés sur un Whole Food Hemp Complex™ exclusif et sont disponibles en magasin ou en visitant HempFusion en ligne à l’adresse www.hempfusion.com ou www.probulin.com.

DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et des informations prévisionnelles au sens où le comprend la législation canadienne sur les valeurs mobilières (collectivement, « les déclarations prévisionnelles ») liées aux attentes et aux opinions actuelles de HempFusion concernant les événements à venir. Toutes les déclarations qui expriment, ou impliquent des discussions concernant, les attentes, les convictions, les projets, les objectifs, les hypothèses et les événements ou performances futurs (souvent, mais pas toujours, à travers l’utilisation de termes ou formulations tels que « entraînera vraisemblablement », « il est prévu que », « s’attend à », « continuera », « anticipe que », « prévoit que », « croit », « estimés », « a l’intention de », « envisage », « prévision », « projection », « stratégie », « objectif » et « perspective ») ne sont pas de nature historique et peuvent constituer des déclarations prévisionnelles et impliquer des estimations, des hypothèses et des incertitudes susceptibles de provoquer des écarts conséquents entre les résultats réels et ceux exprimés dans lesdites déclarations prévisionnelles. Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que ces attentes seront satisfaites, et il convient de ne pas se fier indûment aux déclarations prévisionnelles incluses dans le présent communiqué de presse. Ces énoncés ne valent qu’en date du présent communiqué de presse. En particulier et sans s’y limiter, le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles relatives au commencement de la négociation des titres de la Société à la bourse de Toronto.

Les déclarations prévisionnelles sont basées sur plusieurs hypothèses et sont sujettes à des risques et incertitudes, dont un grand nombre échappent au contrôle de HempFusion, ce qui pourrait provoquer des écarts sensibles entre les résultats ou les événements réels, et ceux communiqués dans ou impliqués par les présentes déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes incluent, sans toutefois s’y limiter, l’impact et la progression de la pandémie de COVID-19 et d’autres facteurs établis aux sections « Déclarations prévisionnelles » et « Facteurs de risque » dans le prospectus définitif. HempFusion n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf en cas d’obligation légale. Il arrive que de nouveaux facteurs surviennent de temps à autre, or, il n’est pas possible pour HempFusion de les prévoir tous ou d’évaluer l’impact de chacun d’entre eux, ni dans quelle mesure un facteur ou une association de facteurs pourra occasionner une différence sensible entre les résultats et ceux contenus dans une déclaration prévisionnelle. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément visées dans leur intégralité par l’avertissement précédent.

La bourse de Toronto et son Prestataire de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la TSX) déclinent toute responsabilité quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210106005578/fr/