Les actions de Hong Kong ont augmenté mercredi, l'espoir de voir les autorités chinoises venir à la rescousse d'un marché malmené et la nouvelle de l'acquisition par Jack Ma d'actions d'Alibaba Group ayant renforcé le sentiment du marché.

L'indice Hang Seng (HSI) a bondi de 2,4 % et l'indice Hang Seng Tech était en hausse de 3,7 % dans les premiers échanges, tiré par les gains du poids lourd de l'indice de référence, Alibaba, avant de céder un peu de terrain. À la mi-journée, l'indice HSI n'était en hausse que de 0,8 %.

L'humeur du marché est restée fragile, comme en témoignent les actions A chinoises, l'indice CSI 300 de premier ordre ayant légèrement baissé de 0,45 % et se rapprochant de son niveau le plus bas depuis cinq ans, atteint la semaine dernière. L'indice Shanghai Composite < .SSEC a chuté de 0,15 %. Ces deux indices avaient enregistré des gains modestes au cours de la session précédente.

Le léger rebond de mardi a été stimulé par un rapport d'information et un engagement du cabinet chinois qui a souligné le soutien aux marchés boursiers.

L'indice HSI et l'indice Hang Seng Tech ont tous deux chuté lundi à leur plus bas niveau depuis 15 mois dans le cadre d'un vaste effondrement des actions chinoises provoqué par les inquiétudes concernant l'économie et les craintes que 2024 n'apporte pas de redressement.

Les actions hongkongaises d'Alibaba ont bondi de plus de 6 % en début de séance pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 5 janvier, après que le New York Times a rapporté que le cofondateur Jack Ma et le président Joe Tsai ont acheté des actions d'une valeur de plusieurs millions de dollars dans le géant chinois du commerce électronique au cours du quatrième trimestre. Les actions de la société cotée aux États-Unis ont rebondi de près de 8 % mardi.

Le cabinet chinois a déclaré lundi qu'il prendrait des mesures énergiques et efficaces pour stabiliser la confiance des marchés.

Bloomberg News, citant des sources non identifiées, a déclaré mardi que les décideurs politiques cherchaient à mobiliser environ 2 000 milliards de yuans (279 milliards de dollars), principalement à partir de comptes offshore d'entreprises d'État, pour financer l'achat d'actions par le biais d'un lien de connexion boursière.

Kamil Dimmich, partenaire et gestionnaire de portefeuille du fonds North of South Capital EM, basé à Londres, a déclaré qu'il n'était pas certain qu'un tel programme soit utile.

"Ce n'est pas une solution à quoi que ce soit. Je pense que s'il était combiné à des réformes structurelles ou à quelque chose que les gens attendent vraiment, vous pourriez inverser la tendance", a-t-il déclaré.

"En soi, vous obtiendrez un pic, vous obtiendrez une sorte de réaction immédiate, mais ce n'est pas une solution à long terme.

Les analystes locaux réclament la création d'un fonds de sauvetage depuis l'année dernière.

Le fonds de sauvetage potentiel, s'il est vrai, est un stimulant pour le sentiment et la liquidité, mais il est peu probable qu'il résolve les problèmes fondamentaux, y compris les problèmes de l'économie et des bénéfices des entreprises, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley, dirigés par Laura Wang, dans une note.

"Nous pensons que des actions coordonnées de stimulation macroéconomique sont nécessaires pour une reprise durable", ont-ils ajouté. (Reportage de Summer Zhen ; reportages complémentaires de Laura Matthews à New York et d'Ankur Banerjee à Singapour ; rédaction de Vidya Ranganathan et Jamie Freed)