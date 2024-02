Les actions de Hong Kong ont légèrement augmenté mercredi dans une séance volatile après le retour des vacances du Nouvel An lunaire, les investisseurs attendant des mesures des autorités chinoises pour aider à soutenir le marché boursier du pays qui est en difficulté.

Les marchés financiers de la Chine continentale sont fermés toute la semaine pour le Nouvel An lunaire.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 0,11 % mercredi, après avoir chuté de 1,8 % dans les premiers échanges ; l'indice a gagné 1,4 % la semaine dernière mais est en baisse de 7,5 % jusqu'à présent en 2024 après avoir chuté de près de 14 % l'année dernière.

** L'indice Hang Seng China Enterprises Index était en hausse de 0,63%, tandis que les entreprises technologiques chinoises cotées à Hong Kong étaient en hausse de 1,2%.

** Juste avant la pause, la Chine a remplacé le chef de son régulateur de marché par un vétéran de la réglementation des valeurs mobilières qui a dirigé la Bourse de Shanghai et est connu pour sa sévérité à l'égard des mauvaises pratiques du marché.

** Les autorités chinoises ont annoncé une série de mesures pour aider les marchés boursiers après que les actions nationales ont plongé à leur plus bas niveau depuis cinq ans au début du mois, y compris des restrictions sur les ventes à découvert et l'achat accru d'actions par le fonds d'État Central Huijin Investment.

** Jusqu'à présent, les mesures prises par les autorités n'ont pas réussi à redresser le moral des investisseurs sur les marchés chinois.

** Le sentiment du marché reste quelque peu sceptique sur les actions chinoises, avec des valorisations qui semblent attrayantes par rapport aux niveaux historiques et par rapport aux marchés mondiaux plus larges, a déclaré William Fong, responsable des actions de Hong Kong et de Chine chez Barings. "Si les investisseurs peuvent rester patients, nous pensons que ce contexte offre un point d'entrée intéressant pour les investisseurs à long terme."

** Les actions asiatiques ont baissé mercredi, tandis que le dollar et les rendements du Trésor ont augmenté, les traders ayant réduit les attentes concernant le rythme et l'ampleur des réductions de taux par la Réserve fédérale cette année, suite à des données montrant que l'inflation américaine est restée stable (rapport d'Ankur Banerjee à Singapour ; édition de Sonia Cheema).