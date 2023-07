Les actions de Hong Kong et de la Chine ont rebondi lundi, alors que la publication de nouvelles données économiques faibles a renforcé les espoirs de mesures de relance, et que les investisseurs se sont réjouis des signes d'amélioration des relations sino-américaines et de la fin des mesures de répression prises par Pékin à l'encontre des sociétés Internet.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 2,3 %, après avoir chuté de 2,9 % la semaine dernière pour atteindre son plus bas niveau en un mois.

L'indice chinois CSI300 a grimpé jusqu'à 1 %, tandis que l'indice composite de Shanghai a gagné 0,6 % à un moment donné.

L'indice Hang Seng Tech a progressé de 3,2 %, sous l'impulsion d'Alibaba, qui a ouvert en hausse de 5,5 %.

La Chine a infligé une amende de 984 millions de dollars à Ant Group, filiale d'Alibaba, pour violation des lois et règlements, alimentant l'espoir qu'une répression réglementaire de plusieurs années sur le secteur de la fintech a pris fin.

Le sentiment du marché a également été soutenu par des signes d'amélioration des relations sino-américaines, après que la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a déclaré que les 10 heures de réunions avec les hauts fonctionnaires chinois lors de son voyage en Chine la semaine dernière ont été "directes" et "productives".

"L'amende infligée à Ant signale la fin de la répression des régulateurs à l'encontre des sociétés fintech et réduit considérablement l'incertitude, ce qui est positif pour le sentiment du marché", a déclaré Mark Dong, cofondateur de Minority Asset Management, basé à Hong Kong.

Entre-temps, la visite de Mme Yellen en Chine n'a donné lieu à aucune nouvelle négative, ce qui est considéré comme positif étant donné les attentes extrêmement faibles, a-t-il déclaré, ajoutant que les signes indiquant que le yuan devenait plus stable avaient contribué à améliorer le sentiment des investisseurs.

En juin, les prix à la production en Chine ont chuté au rythme le plus rapide depuis plus de sept ans et demi, reflétant une perte d'élan dans la reprise économique post-pandémique de la Chine, et suscitant l'espoir que Pékin mette en place de nouvelles mesures de relance.

Les valeurs de l'immobilier et de la construction à Hong Kong ont chuté même après que la ville a déclaré vendredi qu'elle augmentait le plafond du ratio prêt/valeur (LTV) pour les propriétés d'une valeur maximale de 30 millions de dollars HK (3,83 millions de dollars) pour les acheteurs d'une maison à usage personnel. Il s'agit du premier assouplissement des mesures de resserrement des transactions immobilières depuis leur mise en œuvre en 2009. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Simon Cameron-Moore)