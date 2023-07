Les actions de Hong Kong ont augmenté jeudi, tirées par les valeurs technologiques, après que les autorités locales ont augmenté le taux de base à la suite de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Les actions chinoises ont également augmenté, même si les bénéfices industriels ont prolongé le rythme de baisse à deux chiffres de cette année dans un sixième mois.

** L'indice CSI300 a progressé de 0,5 % à l'heure du déjeuner, tandis que l'indice composite de Shanghai a gagné 0,4 %. L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 1,4 %.

** L'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a augmenté son taux de base facturé par le guichet d'escompte au jour le jour de 25 points de base à 5,75 %, le plus élevé en 16 ans, quelques heures après que la Réserve fédérale américaine ait procédé à une hausse de taux de la même ampleur.

Les actions de ** Tech négociées à Hong Kong ont augmenté de 3,0 %, à l'instar des American Depositary Receipt (ADR) négociés à New York.

** Les bénéfices industriels chinois ont prolongé le rythme de baisse à deux chiffres de cette année dans un sixième mois, la baisse de la demande ayant fait des ravages sur les marges bénéficiaires des entreprises, renforçant les arguments en faveur d'une politique de soutien plus importante pour aider l'économie.

** L'indice industriel chinois a peu varié.

** Les analystes de Goldman Sachs ont écrit dans une note mercredi : "Alors que les inquiétudes concernant la croissance structurelle sont nombreuses, la réunion de juillet du Politburo réaffirme l'idée que la politique d'assouplissement a été activée et que la fenêtre pour un rebond tactique des actions chinoises est maintenant ouverte".

** Les actions offshore donneraient probablement aux investisseurs un bêta plus élevé pour la hausse tactique", ont déclaré les analystes, ajoutant que cela ne disqualifiait pas leur optimisme stratégique à l'égard des actions négociées en Chine.

** Les actions de Xpeng à Hong Kong ont bondi de plus de 30 %, atteignant leur plus haut niveau depuis 11 mois, après l'annonce d'une collaboration stratégique entre le fabricant chinois de véhicules électriques et Volkswagen.

** Les actions des entreprises automobiles chinoises ont augmenté de 3,1 % à la suite de cette nouvelle.