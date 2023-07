Les actions de Hong Kong ont bondi lundi, tirées par les gains dans les secteurs de la technologie et de l'immobilier, alors qu'une série de mesures de soutien mises en place par le gouvernement chinois au cours des derniers jours ont stimulé le sentiment, en particulier dans le secteur privé.

Les actions chinoises A ont également progressé lors de la dernière journée de juillet. Le Hang Seng de Hong Kong et le CSI 300, l'indice de référence de la Chine, sont tous deux en passe de connaître leur meilleur mois depuis janvier.

** L'indice Hang Seng a bondi de 1,47 % et l'indice Hang Seng China Enterprises de 2,29 %.

** L'indice chinois CSI 300 a augmenté de 0,63%, tandis que l'indice composite de Shanghai a grimpé de 0,83%.

** L'indice Hang Seng Tech a augmenté de 3,2 % et a grimpé de près de 18 % ce mois-ci, en passe de réaliser son meilleur mois depuis le rallye de réouverture de novembre.

** Les valeurs immobilières continentales cotées à Hong Kong ont également bondi de 2,5 %.

** L'indice officiel des directeurs d'achat du secteur manufacturier (PMI) a augmenté à 49,3 en juillet, contre 49,0 en juin, restant sous la barre des 50 points qui sépare l'expansion de la contraction.

** Reconnaissant la faiblesse de l'économie, la Chine a intensifié les mesures de relance pour stimuler la confiance, bien que les détails aient été rares jusqu'à présent.

** Le Conseil d'État chinois a publié lundi des mesures visant à restaurer et à accroître la consommation dans les secteurs de l'automobile, de l'immobilier et des services, dans le but de jouer pleinement le "rôle fondamental" de la consommation dans le développement économique.

** Les plus grandes villes, dont Pékin et Shenzhen, ont déclaré au cours du week-end qu'elles mettraient en œuvre des mesures visant à mieux répondre aux besoins des acheteurs de logements.

** Un article d'opinion paru lundi dans le Quotidien du peuple, journal soutenu par l'État, s'est engagé à créer un secteur privé "plus grand, meilleur et plus fort".

** Selon les analystes, les politiques du secteur de l'immobilier seront les éléments clés à surveiller dans les semaines à venir.

** Nous pensons que le gouvernement chinois continuera à introduire progressivement des politiques plus favorables au secteur immobilier en difficulté, selon les besoins, a déclaré Philip Meier, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Gramercy.

** Les chances d'une reprise durable sont les plus élevées si les mesures à venir peuvent créer un cercle vertueux pour le secteur." (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Janane Venkatraman)