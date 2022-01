Les actions de Kohl's s'envolent alors que Sycamore et Acacia manifestent leur intérêt pour une reprise.

Une source a déclaré à Reuters que Sycamore était prêt à payer au moins 65 dollars par action pour Kohl's, soit une prime de 39 % par rapport à la dernière clôture. Cette nouvelle est intervenue deux jours après qu'Acacia Research, soutenu par la société d'investissement activiste Starboard Value, ait proposé de payer 64 dollars par action.

Kohl's pourrait justifier une valeur par action comprise entre 70 et 80 dollars, sur la base de l'évaluation de ses opérations de détail, a écrit Michael Binetti, analyste du Credit Suisse, dans une obligation client.

"KSS est un actif mal évalué. KSS est un fort générateur de FCF (free cash flow), et il ne semble pas être crédité par le marché, ce qui rend raisonnable d'envisager des offres", a déclaré Paul Lejuez, analyste de Citi.

Selon des sources de Reuters, Acacia et Starboard travailleraient probablement avec Oak Bourse Real Estate Capital pour essayer de vendre les actifs immobiliers de Kohl's afin de lever des capitaux supplémentaires pour une transaction. Kohl's s'est opposé à la cession-bail de ses biens immobiliers.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que la propriété immobilière de Kohl's s'élève à 35 %, tandis que la société de courtage Credit Suisse a estimé la valeur totale de l'ensemble des biens immobiliers de Kohl's à environ 6,4 milliards de dollars.

Kohl's a une capitalisation boursière de 6,52 milliards de dollars, selon Refinitiv.

La chaîne fait également l'objet de pressions de la part d'investisseurs activistes, dont Macellum Advisors et Engine Capital, pour qu'elle améliore ses performances depuis environ un an, et leur mécontentement continu est devenu plus visible au cours des dernières semaines.

Kohl's, comme d'autres grands magasins tels que Macy's Inc et Nordstrom Inc, a cédé des parts de marché aux chaînes de magasins à prix cassés et à ses rivaux en ligne, mais ses récentes initiatives de partenariat avec Sephora (LVMH) et Calvin Klein (PVH Corp) ont été saluées par les analystes.