Les actions de Leapmotor et Onewo ouvrent en forte baisse à Hong Kong.

Les actions du fabricant chinois de véhicules électriques (VE) Zhejiang Leapmotor Technology ont ouvert à 41 HK$ (5,22 $) la pièce, en baisse de 14,5 % par rapport au prix de 48 HK$ proposé lors de son introduction en bourse.

L'action a ensuite plongé à 34 HK$.

Les actions de Onewo Inc, la branche de services immobiliers du promoteur China Vanke Co Ltd, ont chuté de plus de 7% à l'ouverture par rapport à leur prix d'introduction en bourse de 49,35 HK$.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a ouvert en hausse de près de 2 %.

(1 $ = 7,8498 dollars de Hong Kong)