Les actions de Londres en hausse, Shell plafonne les gains

Les actions britanniques de premier ordre ont augmenté jeudi, menées par les banques et les valeurs de consommation, bien qu'elles soient restées à la traîne de leurs homologues européens, un avertissement sur les bénéfices de Shell ayant affecté les valeurs pétrolières. Le FTSE 100, orienté vers l'exportation, était en hausse de 0,2%, tandis que le FTSE 250, orienté vers le marché intérieur, était en baisse de 0,6% à 0722 GMT. L'indice paneuropéen STOXX 600, plus large, était en hausse de 0,7 %. La grande société pétrolière Shell a chuté de 3,3 % après avoir lancé un avertissement sur les bénéfices du troisième trimestre, citant une forte baisse des marges de raffinage et une baisse "significative" des bénéfices du commerce du gaz naturel. Les banques ont augmenté de 0,9 %, tandis que les valeurs de consommation telles que British American Tobacco et Unilever ont grimpé de 1,1 % et 0,5 %, respectivement. L'activité de construction de la Grande-Bretagne devrait montrer une contraction à 0830 GMT, alors que le secteur du logement lutte dans le cadre des politiques hawkish de la Banque d'Angleterre. Fitch, quant à elle, a abaissé la perspective de sa note de crédit pour la dette du gouvernement britannique de "stable" à "négative", quelques jours après une décision similaire de son rival Standard & Poor's suite à la déclaration fiscale du gouvernement du 23 septembre. (Reportage de Johann M Cherian à Bengaluru ; édition par Uttaresh.V)

© Zonebourse avec Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1.52% 3327.5 20.05% FTSE 100 0.27% 7063.42 -4.04% FTSE MID 250 INDEX 0.23% 17601.15 -24.10% S&P GSCI NATURAL GAS INDEX 1.49% 329.3848 82.68% STOXX EUROPE 600(EUR)(TR) 0.49% 923.7 -15.46% UNILEVER PLC 0.99% 3986.5 0.05%