Les actions de Mitsubishi Motors ont grimpé lundi à la suite d'informations parues dans les médias selon lesquelles le constructeur automobile japonais est en pourparlers pour rejoindre le partenariat stratégique prévu entre Nissan et Honda.

Nissan et Honda ont déclaré en mars qu'ils envisageaient de collaborer sur les composants des véhicules électriques et l'intelligence artificielle dans les plateformes logicielles automobiles, bien qu'ils n'aient pas l'intention de s'associer sur le plan financier.

Les représentants des trois constructeurs automobiles se sont refusés à tout commentaire. Les actions de Mitsubishi Motors ont grimpé de 6,3 % en début d'après-midi. Les actions de Nissan ont augmenté de 2,8 % et celles de Honda de 2,6 %.

Ce projet de partenariat souligne la pression croissante exercée sur les constructeurs automobiles pour qu'ils collaborent afin de réduire les coûts considérables liés au développement de nouvelles technologies, ainsi que les deux camps dans lesquels se divise l'industrie automobile japonaise.

Dans l'autre camp, Toyota Motor travaille avec ses partenaires : Suzuki, Subaru et Mazda.

Mitsubishi Motors est détenu à 34 % par Nissan et fait partie d'une alliance de longue date avec Nissan et Renault.

Sa participation au partenariat prévu avec Honda serait une progression naturelle compte tenu de la participation de Nissan dans l'entreprise, ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note aux clients.

"Nous pensons que le domaine le plus important dans ce rapprochement annoncé est celui des logiciels", ont-ils écrit, ajoutant que les trois entreprises pourraient bénéficier de la réalisation d'économies d'échelle.

Nissan, Renault et Mitsubishi Motors ont convenu l'année dernière de restructurer leur alliance, en vue d'un partenariat réduit mais plus pragmatique et plus agile.

Dans ce cadre, Nissan et Mitsubishi Motors investiront respectivement 600 millions d'euros (651 millions de dollars) et 200 millions d'euros dans Ampere, l'entreprise de véhicules électriques de Renault.

(1 $ = 0,9209 euros)