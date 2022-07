Commentant la proposition faite par le Premier ministre japonais Fumio Kishida ce week-end de plafonner le prix du pétrole russe à environ la moitié de son niveau actuel, M. Medvedev a déclaré sur les médias sociaux que le Japon "n'aurait ni pétrole ni gaz russe, et ne participerait pas non plus au projet Sakhaline-2 LNG".

Mitsui et Mitsubishi détiennent des participations de 12,5 % et 10 %, respectivement, dans le projet Sakhaline-2.