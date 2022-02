Les actions de Nubank augmentent grâce à la réduction des pertes et à l'augmentation des revenus.

La banque numérique, dont les actions ont été cotées à New York en décembre, a affiché une perte nette de 66,2 millions de dollars, contre 107,1 millions de dollars un an plus tôt.

Nubank, soutenue par Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett, a déclaré que ses revenus avaient plus que triplé à 635,9 millions de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant largement le consensus Refinitiv de 393,76 millions de dollars.

Le revenu mensuel par client actif a atteint 5,60 $, soit 2,30 $ de plus qu'au trimestre précédent, grâce aux nouveaux produits. Les coûts par client sont passés de 1,10 $ à 90 cents par mois.

Malgré un environnement économique plus difficile au Brésil au quatrième trimestre, le taux de défaillance des prêts à la consommation de Nubank est resté à peu près stable à 3,5 %, soit 0,1 point de pourcentage de plus qu'au trimestre précédent.

Le directeur général David Velez a déclaré aux analystes lors d'une conférence que la société, qui compte 53,9 millions de clients, continuerait à exécuter son plan stratégique, mais a ajouté qu'elle était capable de se retirer si l'environnement macroéconomique se détériorait.

Les analystes sont très attentifs aux performances de Nubank, car son taux de défaut est considéré comme susceptible de se détériorer avec la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt.

Velez a déclaré dans une interview au début du mois que le ralentissement économique du Brésil peut représenter une opportunité pour Nubank de gagner des parts de marché, car certains acteurs sont susceptibles de se retirer dans un environnement plus risqué.

(Cette histoire corrige le revenu dans le troisième paragraphe à 635,9 millions de dollars, et non à un milliard)