Les actions de Salesforce grimpent grâce aux prévisions de croissance et au plan de rachat qui apaisent les investisseurs.

Salesforce a été la cible de quatre sociétés d'investissement activistes - dont Elliott Management Corp qui a nommé des administrateurs à son conseil d'administration - qui font pression pour que des changements soient apportés à la société qui a affiché sa plus faible croissance trimestrielle des revenus depuis son entrée en bourse en 2004.

Néanmoins, les prévisions de revenus de Salesforce pour le premier trimestre impliquent une croissance de 10 %, supérieure aux estimations des analystes qui étaient de 9 %. La société prévoit également une augmentation des marges d'exploitation ajustées pour l'ensemble de l'année, ce qui a incité au moins 16 maisons de courtage à relever leur objectif de cours sur l'action de la société.

Le projet du fabricant de logiciels d'entreprise d'intégrer l'intelligence artificielle dans l'ensemble de son cloud ainsi que dans Slack, la plateforme d'analyse de données Tableau et la plateforme MuleSoft a également donné un coup de fouet à l'action.

La société de courtage Barclays considère les réservations à court terme de Salesforce, l'amélioration de la productivité des représentants commerciaux et la dissolution du comité de fusions et d'acquisitions comme des signes que l'entreprise est sur la voie d'une croissance rentable soutenue.

Elliott, qui était en pourparlers avec Salesforce avant la déclaration de résultats, a déclaré que "les annonces d'aujourd'hui représentent un progrès pour regagner la confiance des investisseurs".

Parmi les autres investisseurs activistes ayant une participation dans Salesforce figurent Starboard Value, Inclusive Capital Partners et ValueAct Capital. Ils ont fait pression pour une croissance et des marges plus élevées, davantage de rachats d'actions et ont soulevé des inquiétudes quant aux récentes acquisitions.

Les actions de Salesforce ont progressé de 26 % cette année jusqu'à la clôture de mercredi, contre un gain de près de 3 % pour l'indice de référence S&P 500.