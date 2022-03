Les actions de Sanlam bondissent alors que l'assureur sud-africain renoue avec les bénéfices d'avant le COVID

Le premier assureur du pays, qui possède la plus grande activité d'assurance vie d'Afrique du Sud, a annoncé ce rebond malgré les niveaux élevés de sinistres de surmortalité liés à COVID-19, qui ont atteint 4,2 milliards de rands (279 millions de dollars) au cours de l'année dernière.

Le directeur général, Paul Hanratty, a déclaré que l'assureur a utilisé des niveaux élevés de réserves pour compenser ces sinistres, ce qui lui a permis de capitaliser sur des facteurs tels que l'augmentation de l'épargne des consommateurs et des rendements plus élevés sur les marchés des actions.

"Toutes les sociétés de services financiers se demandaient combien de temps il leur faudrait pour revenir aux niveaux d'avant la loi COVID et nous avons réussi à y arriver en 2021, ce qui est... probablement un an avant le moment où nous pensions vraiment y arriver", a-t-il déclaré.

Les volumes d'affaires nouvelles ont atteint un niveau record, en hausse de 43% par rapport à 2019, et la forte rentabilité et les marges ont entraîné une hausse de 13% de la mesure du bénéfice d'exploitation de Sanlam, en hausse de 4% par rapport à 2019 lorsque les gains exceptionnels vécus cette année-là sont exclus.

Son bénéfice global par action - la principale mesure du bénéfice en Afrique du Sud - a augmenté de 27 % pour atteindre 433 cents au cours de l'exercice clos le 31 décembre. Ce chiffre se situe dans la partie supérieure de sa fourchette de prévisions et se compare à 340,3 cents un an plus tôt, après retraitement pour tenir compte d'une erreur comptable liée à l'hyperinflation.

Elle a déclaré un dividende de 334 cents par action.