Les actions chinoises ont de nouveau chuté lundi après la chute brutale de la semaine dernière, mais les pertes ont été limitées par une nouvelle série de promesses faites par les régulateurs pour stabiliser le marché et par des signes montrant que les investisseurs publics achètent les petites capitalisations en chute libre.

L'indice CSI300 a perdu jusqu'à 2,1 % avant de terminer en hausse de 0,7 %, proche des niveaux observés pour la dernière fois en 2019. L'indice composite de Shanghai a perdu 1 %, sa sixième séance de baisse consécutive.

La semaine dernière, l'indice de référence de Shanghai a enregistré sa pire semaine depuis octobre 2018, ce qui a conduit de nombreux investisseurs chinois à exprimer leur frustration et leur colère sur les médias sociaux, notamment sur un compte de blog de l'ambassade des États-Unis à Pékin.

Dans un effort apparent pour apaiser le marché, le régulateur chinois des valeurs mobilières a promis au cours du week-end d'empêcher les fluctuations anormales du marché et de sévir contre les ventes à découvert "vicieuses". Lundi, l'organisme de surveillance a déclaré qu'il prendrait des mesures énergiques pour prévenir les risques d'appels de marge.

"L'équipe nationale devrait intensifier ses efforts pour sauver le marché", a déclaré Yang Delong, économiste en chef chez First Seafront Fund Management. "Le marché a atteint un moment critique.

Les investisseurs soutenus par l'État, surnommés "l'équipe nationale", ont intensifié l'achat de fonds de premier ordre pour soutenir le marché au cours des dernières semaines, et lundi, il y avait des signes que les entreprises publiques achetaient des petites capitalisations, qui ont chuté récemment.

Le volume des transactions dans les fonds négociés en bourse qui suivent les indices de petites capitalisations CSI500, CSI1000 et ChiNext a bondi lundi.

Néanmoins, l'indice CSI 1000 a chuté de 6 % lundi, et l'indice CSI500 de 2,3 %, sur fond de craintes persistantes que de nombreux investisseurs ne soient contraints de se défaire de leurs paris à effet de levier.

Le Fonds monétaire international a prévu vendredi que la croissance économique de la Chine ralentirait à 4,6 % en 2024 et diminuerait encore à moyen terme, avec une croissance d'environ 3,5 % prévue en 2028.

Le marché de Hong Kong est resté relativement stable, l'indice de référence Hang Seng n'ayant baissé que de 0,2 %. Les actions asiatiques ont chuté après qu'un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis ait réduit à néant les attentes d'une réduction des taux d'intérêt à court terme de la part de la Réserve fédérale.

Les préoccupations géopolitiques ont également pesé sur le marché, les États-Unis ayant ajouté plus d'une douzaine d'entreprises chinoises à celles qu'ils accusent de collaborer avec l'armée de Pékin, dans le cadre d'un effort plus large visant à empêcher la technologie américaine d'aider la Chine. (Reportage de Shanghai Newsroom ; rédaction de Mrigank Dhaniwala et Miral Fahmy)