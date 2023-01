Les actions de Tel Aviv baissent en raison des projets judiciaires de Netanyahu et de la montée de la violence.

Le blue-chip Tel Aviv 35 index était 1,% plus bas dans le commerce de l'après-midi, tandis que l'index plus large TA-125 a plongé de 1,7 %.

Les prix des obligations d'État ont baissé jusqu'à 1 %. Alors que le marché des devises est fermé le dimanche, le shekel s'est déprécié de 2 % par rapport au dollar jeudi et vendredi.

Jonathan Katz, économiste en chef chez Leader Capital Markets, a déclaré que les actions ont chuté "pour la même raison que le shekel s'affaiblit - l'inquiétude concernant la réforme judiciaire".

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a refusé de commenter à Reuters. Vendredi, M. Netanyahu a défendu le projet de réforme judiciaire de son cabinet, qui vise à renforcer le contrôle politique sur les nominations de juges tout en affaiblissant la capacité de la Cour suprême à se prononcer contre une législation ou une politique.

Les critiques ont déclaré que cette mesure compromettrait l'indépendance du pouvoir judiciaire et saperait le système démocratique israélien des freins et contrepoids.

Lors d'une réunion avec des hommes d'affaires israéliens, M. Netanyahu a déclaré que les tribunaux resteraient indépendants et que l'économie robuste d'Israël se renforcerait.

Toutefois, Uri Levin, directeur général de l'Israel Discount Bank, a dit à Netanyahu que ces derniers jours, les banques et les investisseurs étrangers avaient vendu des obligations de l'État d'Israël et des shekels, ce qui a entraîné un élargissement de l'écart de rendement entre les obligations américaines et israéliennes, a confirmé un porte-parole de la Discount.

Quelques heures plus tard, un tireur palestinien a abattu sept personnes à l'extérieur d'une synagogue dans la banlieue de Jérusalem, et une deuxième attaque par balle a eu lieu dans la ville samedi, ce qui a incité Netanyahu à promettre une réponse "forte, rapide et précise".

L'armée israélienne a déclaré samedi qu'elle envoyait davantage de troupes en Cisjordanie occupée, où des mois d'aggravation des affrontements ont entraîné le plus grand nombre de morts annuels, militants et civils palestiniens compris, en 2022 en plus d'une décennie.

Il n'y avait aucun signe d'une opération militaire à grande échelle en préparation, et Netanyahu a déclaré qu'Israël ne cherchait pas une escalade.

"Les fusillades ne sont qu'une autre pièce du puzzle" du sentiment négatif en Israël, a déclaré Gil Bufman, économiste en chef de la Bank Leumi, pointant du doigt les préoccupations générales du marché concernant l'affaiblissement de l'économie, l'inflation et l'augmentation du déficit budgétaire.

"La question se pose de savoir quelle va être la réponse du gouvernement". a déclaré Bufman, ajoutant que les changements judiciaires effrayaient également les investisseurs.

Le remaniement prévu a fait descendre des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Tel Aviv et d'autres villes, et les économistes ont exhorté M. Netanyahu à reconsidérer sa décision de peur que les changements ne politisent le système judiciaire et n'érodent son indépendance.