Les actions de Toronto affichent une troisième session consécutive de gains grâce à un rallye de secours

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a clôturé en hausse de 284,6 points, ou 1,41 %, à 20 491,01.

Les valeurs technologiques cotées à Toronto ont bondi de 2,15 %, suivant les gains de l'indice Nasdaq, un indice très technologique aux États-Unis. Les gains de l'indice élargi ont été menés par l'entreprise de logiciels basés sur le cloud Dye & Durham, qui a bondi de 22 % pour atteindre sa plus haute clôture en plus de six semaines.

"Cela ressemble un peu à un rallye de secours plus qu'autre chose", a déclaré Greg Taylor, gestionnaire de portefeuille chez Purpose Investments. "Le rebond que nous observons est vraiment mené par certains des secteurs les plus survendus."

Les actions du secteur de la santé ont mené les gains de l'indice global, avec une hausse de 3,1 %, tandis que les producteurs de pot Canopy Growth, Aurora Cannabis et Cronos Group ont progressé entre 3,3 % et 4,6 %.

Les matériaux de base ont affiché la deuxième plus forte hausse de l'indice, avec 2,1 %. Ils ont suivi les prix du cuivre, qui ont augmenté de 1,1 %, car le consommateur de métaux qu'est la Chine a assoupli les restrictions liées à la pandémie, alimentant les espoirs d'une amélioration de la demande.

En revanche, les producteurs d'or, dont IAMGOLD Corp et Centerra Gold, ont été parmi les 10 plus grands perdants de l'indice de Toronto, suivant les pertes de l'or au comptant, qui a chuté à la suite des données robustes sur les ventes au détail aux États-Unis et des attentes de hausses agressives des taux d'intérêt.

Le secteur de l'énergie a grimpé de 1,5 %, bien que le pétrole brut, qui avait atteint un sommet de sept semaines plus tôt dans la séance, ait chuté de 1,9 %, à la suite de nouvelles selon lesquelles les États-Unis allaient assouplir certaines restrictions à l'égard du gouvernement du Venezuela.

Le secteur des services financiers a gagné 1,5 %, tandis que le secteur des produits industriels a progressé de 2,0 %.

La semaine dernière, l'indice de référence a enregistré ses septièmes pertes hebdomadaires consécutives, pénalisé par une récente liquidation des marchés d'actions en raison des inquiétudes liées à un resserrement agressif de la politique des banques centrales pour freiner l'inflation.

Sur le plan économique, les investisseurs étrangers ont acheté pour 46,94 milliards de dollars canadiens (36,64 milliards de dollars) de titres canadiens en mars, principalement des obligations et des actions de sociétés, après un achat total révisé de 7,49 milliards de dollars canadiens en février, selon Statistique Canada.