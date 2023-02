Les actions de Toronto en hausse de 6,2 % d'ici la fin de l'année, malgré le "mur d'inquiétude".

La prédiction médiane de 21 gestionnaires de portefeuille et stratèges dans le sondage Reuters du 10 au 21 février était que l'indice composé S&P/TSX progresserait de 6,2 % pour atteindre 21 500 d'ici la fin de 2023, comparativement aux 22 000 prévus dans le sondage précédent en novembre.

Il devrait ensuite grimper jusqu'à 22 500 d'ici la mi-2024, dépassant ainsi le sommet de clôture record de 22 087,22 établi en mars dernier, mais inférieur aux prévisions de 23 000 de novembre.

L'indice TSX a cédé une partie de ses gains ces derniers jours, mais il est toujours en hausse de 4,5 % depuis le début de 2023.

"Les marchés boursiers ont fait preuve d'une résilience remarquable, escaladant un mur d'inquiétude vers une hausse des prix des actions ordinaires", a déclaré Brandon Michael, analyste principal des investissements chez ABC Funds.

"Les principaux moteurs vers une hausse des prix des actions sont la décélération de l'inflation, l'assouplissement par les banques centrales de leurs efforts de resserrement de la politique monétaire et l'amélioration de l'appétit des investisseurs pour le risque."

Le mois dernier, la Banque du Canada est devenue l'une des premières grandes banques centrales à signaler une pause dans sa campagne de resserrement, déclarant qu'il lui faudra du temps pour évaluer dans quelle mesure les hausses de taux d'intérêt fonctionnent pour faire baisser l'inflation.

Le taux d'inflation annuel du Canada s'est refroidi à 5,9 % en janvier après avoir atteint un sommet de 8,1 % en juin, selon des données publiées mardi.

"Mes attentes pour cette année sont fondées sur l'espoir qu'une réouverture en Chine devrait voir sa demande de matériaux rebondir, ce qui stimulera les prix des matières premières et les stocks de ressources", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef des marchés chez SIA Wealth Management.

Les secteurs de l'énergie et des matériaux combinés représentent environ 30 % de la pondération du marché de Toronto. Le pétrole a grimpé de 9 % depuis le mois de décembre, lorsque la Chine a abandonné sa politique de taux zéro et rouvert son économie.

Pourtant, huit des 12 analystes ayant répondu à une question supplémentaire ont déclaré que les chances d'une correction au cours des trois prochains mois étaient élevées ou très élevées.

"Nous prévoyons une correction à court terme, car le rallye des actions mondiales depuis le début de l'année a été déconnecté d'une prise de conscience, mieux reflétée sur les marchés à revenu fixe, que les taux (d'intérêt) devront rester plus élevés pendant plus longtemps", a déclaré Chhad Aul, directeur des investissements et responsable des solutions multi-actifs chez SLGI Asset Management Inc.

Le rendement à 5 ans du Canada a bondi d'environ 80 points de base depuis la mi-janvier pour atteindre 3,59 %, suivant ainsi la hausse des rendements du Trésor américain.

