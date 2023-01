Les actions de Toronto sont prêtes à démarrer l'année 2023 sur une note optimiste

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,2 % à 7 h 02 HE mardi.

Les traders attendent les données manufacturières de décembre pour obtenir des indices sur l'état de l'économie, après que l'activité des usines ait faibli pour un quatrième mois consécutif en novembre. Ces données sont attendues à 9 h 30 (HE).

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé l'année 2022 dans le rouge, une année marquée par le resserrement de la politique monétaire, la guerre Russie-Ukraine et les craintes d'une récession. [.TO]

Les marchés mondiaux ont grimpé grâce à un fort rebond des actions européennes, bien que les avertissements du Fonds monétaire international concernant une année difficile pour l'économie mondiale aient limité les gains. [MKTS/GLOB]

Les prix de l'or au comptant ont bondi à un sommet de plus de six mois après avoir terminé une année 2022 volatile et largement inchangée. [GOL/]

Les investisseurs attendent également les minutes de la réunion de la Réserve fédérale américaine en décembre, attendues mercredi, pour évaluer la trajectoire du nouveau resserrement de la politique monétaire de la banque centrale.

Parmi les valeurs uniques, Shopify Inc a lancé un produit qui permettrait aux entreprises de personnaliser les outils et les composants nécessaires à la construction de leur boutique en ligne, intensifiant ainsi ses efforts pour attirer les grands détaillants. [L4N33O1M2]

Les marchés canadiens étaient fermés lundi pour les vacances du Nouvel An.

COMMODITÉS À 7 h 02 HE

Contrats à terme sur l'or : 1 837,7 $ ; +0,6 % [GOL/]

Pétrole brut américain : 79,12 $ ; -1,4 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 84,68 $ ; -1,4 % [O/R].

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES MARDI

Données S&P Global PMI pour le mois de décembre

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar canadien et les obligations canadiennes [CAD/] [CA/] (en anglais)

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Annuaire des marchés canadiens

($1= C$1.3)