Les actions de Volkswagen ont augmenté de plus de 5 % mardi, prolongeant les gains après que le constructeur automobile allemand a tenu une conférence téléphonique avec des analystes avant ses résultats en mars.

Daniel Schwarz, analyste chez Stifel, a déclaré que l'appel avait délivré un message de confiance sur le quatrième trimestre et l'année 2024.

"Notre conclusion est clairement positive en ce qui concerne le quatrième trimestre et 2024. VW dit que les revenus du quatrième trimestre bénéficient de ventes d'unités plus élevées", a-t-il écrit dans un courriel adressé aux clients. "VW a fait quelques commentaires sur 2024. S&P s'attend à ce que les volumes mondiaux augmentent d'environ 3 % et VW devrait probablement croître en conséquence."

Face à ces commentaires, M. Schwarz a déclaré que les estimations consensuelles semblaient trop basses.

Volkswagen n'a pas immédiatement répondu à un courriel de Reuters demandant un commentaire.