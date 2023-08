Les actions américaines ont terminé avec des pertes minimes après une journée d'échanges en dents de scie, alors que les rendements obligataires américains ont atteint des sommets en neuf mois et que le dollar a chuté à la suite de la dégradation de la note de crédit des États-Unis.

Les investisseurs de Wall Street ont mis en balance une nouvelle hausse des rendements du Trésor avec la dernière série de données économiques et de bénéfices. L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,19 % à 35 215, l'indice S&P 500 a perdu 0,25 % à 4 501 et l'indice Nasdaq Composite a baissé de 0,1 % à 13 959.

Les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont atteint leur plus haut niveau en neuf mois jeudi, après que l'emploi et d'autres données économiques aient indiqué une baisse de l'inflation, et ont maintenu leurs niveaux élevés dans l'après-midi.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 10,7 points de base à 4,185%, tandis que les taux à 30 ans ont gagné 13,8 points de base à 4,302%.

Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities, a déclaré que les variations de rendement étaient dues au positionnement des investisseurs dans un marché relativement peu liquide, et non aux fondamentaux.

"Le marché a largement accepté le fait que la Fed en a fini ou presque avec les hausses", a déclaré M. Goldberg au Reuters Global Markets Forum jeudi. "Il s'agit maintenant de savoir combien de temps les taux resteront élevés et quand la Fed réduira ses taux.

Le dollar a peu varié à 102,530 dollars par rapport à ses principaux homologues, proche de son plus haut niveau en un mois. Les chiffres de l'emploi privé ont renforcé les signes de résilience du marché du travail américain, le rapport sur l'emploi non agricole étant attendu vendredi.

Les investisseurs ont également digéré les nouvelles données du Département du travail américain qui ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, tandis que les licenciements ont chuté à un niveau bas de 11 mois en juillet. Le gouvernement a également déclaré que la productivité des travailleurs américains avait fortement rebondi au deuxième trimestre, ce qui a contribué à l'amélioration des perspectives d'inflation.

BAISSE DES ACTIONS EN EUROS

Les actions européennes ont reculé de 0,6 %, pour la troisième journée consécutive de pertes, affectées par des rapports de bénéfices décevants et des rendements obligataires américains élevés.

Les actions britanniques ont toutefois progressé après que la Banque d'Angleterre a relevé son taux d'intérêt directeur d'un quart de point de pourcentage pour le porter à 5,25 %, son niveau le plus élevé depuis 15 ans. L'indice a fini en baisse de 0,4 %.

La livre sterling est restée stable après avoir chuté de 0,7 % à la suite de la décision de la Banque d'Angleterre.

La décision de la BoE a été suivie de près afin d'obtenir des indices sur la manière dont les banques centrales du monde entier trouveront un équilibre entre la maîtrise de l'inflation et le maintien de la croissance. Le comité de politique monétaire (MPC) de la BoE était divisé sur l'ampleur de la hausse des taux.

"Cette division donne l'impression que le comité de politique monétaire lui-même n'est pas sûr de ce qu'il doit faire", a déclaré Stuart Cole, stratège macroéconomique en chef chez Equiti Capital, "et même du danger que court l'économie britannique de basculer dans la récession à mesure que la politique monétaire se durcit".

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,2 %, prolongeant les pertes après une chute de 2,3 % la veille.

Toutefois, les valeurs sûres chinoises ont augmenté de 0,9 % après qu'une enquête privée a montré que l'activité des services en Chine s'est développée à un rythme plus rapide en juillet.

Les analystes de Morgan Stanley ont rétrogradé les actions chinoises à une pondération égale, compte tenu des révisions de bénéfices toujours négatives et de la faiblesse du rendement des capitaux propres et des marges bénéficiaires.

LE PÉTROLE EN HAUSSE, L'OR STABLE

Le pétrole a gagné du terrain après avoir chuté de plus de trois mois lors de la session précédente après que l'agence de presse saoudienne SPA ait déclaré que le pays prolongerait la réduction volontaire de la production de pétrole de 1 million de barils par jour pour un mois supplémentaire afin d'inclure le mois de septembre.

Le brut américain a augmenté de 2,82% à 81,73 dollars le baril et le Brent était à 85,29 dollars, en hausse de 2,51% sur la journée.

L'or est resté stable après que les données montrant une détérioration de l'activité économique dans la zone euro aient déclenché des entrées de capitaux pour se protéger, mais le lingot s'est maintenu près de ses plus bas niveaux en trois semaines en raison d'un dollar plus fort et de rendements obligataires plus élevés.

L'or au comptant a augmenté de 0,1 % pour atteindre 1 934 dollars l'once, freiné par un dollar fort et des rendements obligataires élevés.