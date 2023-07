Les actions de la société norvégienne Yara International ont chuté mercredi après que le géant de l'engrais ait manqué les prévisions de bénéfices du deuxième trimestre, pénalisé par la chute des prix.

Son action était en baisse de 4,4% à 0711 GMT, à la traîne de l'indice de référence d'Oslo qui est resté stable.

Yara a annoncé un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et hors éléments exceptionnels de 252 millions de dollars contre 1,48 milliard de dollars un an plus tôt et a manqué les 550 millions de dollars attendus par les analystes.

Les estimations ont été largement dépassées pour le deuxième trimestre consécutif", a déclaré Norne Securities dans une note adressée à ses clients, réitérant sa recommandation de "vendre". "Nous n'avons pas encore vu la stabilisation des bénéfices après les superprofits de l'année dernière et l'incertitude est très élevée.

Yara a déclaré que ses résultats étaient affectés par la chute des prix des engrais en 2023, réduisant les marges, mais a déclaré qu'il y avait des signes d'amélioration des perspectives.

"L'évolution récente des prix indique une demande plus forte à l'avenir", a déclaré le PDG Svein Tore Holsether dans un communiqué.