Les actions de cinéma s'envolent avec la suite de "Top Gun" sur les écrans.

Cinemark Holdings, AMC Entertainment Holdings et Imax Corp ont chacun grimpé de plus de 6 % alors que "Top Gun : Maverick" a fait ses débuts dans les salles de cinéma, les analystes du box-office prévoyant que le film de Paramount sera l'un des plus gros succès de l'été.

La sortie du film était prévue pour 2020, mais elle a été retardée à plusieurs reprises pendant la pandémie de COVID-19.

Les actions de Paramount Global, anciennement ViacomCBS, ont progressé de 3,5 %.

Le site d'évaluation de films Rotten Tomatoes a montré que la suite du blockbuster de 1986 a obtenu une note de 97 % de la part des critiques de films établis et une note de 99 % de la part des critiques du public.

Dans le film, Cruise, 59 ans, reprend son rôle de pilote de la Navy, dont l'indicatif d'appel est Maverick, qui a tendance à s'opposer à l'autorité.

Les utilisateurs de Stocktwits, populaire auprès des investisseurs particuliers, ont posté des mèmes sur le film, ainsi que des liens vers des critiques et d'autres messages spéculant sur le fait qu'il ferait grimper les actions de cinéma liées.

Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice Pro, a récemment estimé que les ventes de billets atteindraient 100 millions de dollars au cours du week-end du Memorial Day aux États-Unis et au Canada. Cela en ferait le début le plus rentable de la carrière de Cruise.

Les actions d'AMC ont grimpé en flèche en 2021 dans le cadre d'une frénésie boursière autour de plusieurs actions dites "mèmes". Jusqu'à présent en 2022, l'action d'AMC a chuté de 51 %, tandis que Cinemark a gagné 6 %.