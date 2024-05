Les actions des promoteurs immobiliers chinois ont augmenté vendredi, les investisseurs s'attendant à ce que les autorités annoncent de nouvelles mesures pour stabiliser le secteur en crise, alors que de nouvelles données montrent la chute la plus rapide des prix des logements neufs en plus de neuf ans.

Les vagues de mesures de soutien au marché de l'immobilier au cours des deux dernières années n'ont pas réussi à redresser un secteur qui représentait un cinquième de l'activité économique à son apogée et qui reste un frein à la croissance, mais les marchés parient sur une action plus décisive plus tard dans la journée.

Le ministère chinois du logement, la banque centrale, l'administration nationale de régulation financière et le ministère des ressources naturelles tiendront une conférence de presse vendredi après-midi sur les politiques visant à garantir l'achèvement des projets immobiliers.

Les investisseurs attendaient également des mesures pour éliminer le stock croissant d'appartements invendus après que Bloomberg News ait déclaré mercredi que le gouvernement recueillait des commentaires sur un plan préliminaire visant à ce que les entreprises d'État achètent certains d'entre eux.

"Les marchés attendent avec impatience des politiques agressives", a déclaré Zhang Dawei, analyste à l'agence immobilière Centaline. "Des mesures de soutien telles que la garantie des livraisons de logements sont attendues.

L'indice Hang Seng Mainland Properties de Hong Kong a augmenté de 1,5 %. L'indice chinois CSI 300 Real Estate a augmenté de 0,1 %, après avoir déjà gagné 5 % cette semaine.

L'optimisme des marchés boursiers contrastait avec la dure réalité du terrain, mise en évidence par les faibles données sur le logement publiées vendredi.

Les prix des logements neufs ont baissé pour le dixième mois consécutif de 0,6 % en glissement mensuel en avril, ce qui est pire que la baisse de 0,3 % en mars et le déclin le plus rapide depuis novembre 2014.

En termes annuels, ils ont baissé au rythme le plus élevé depuis juillet 2015, soit 3,1 % le mois dernier contre une baisse de 2,2 % en mars.

Un ensemble de données distinct a montré que les investissements immobiliers en Chine au cours des quatre premiers mois de 2024 ont chuté de 9,8 % par rapport à l'année précédente, après avoir chuté de 9,5 % au premier trimestre.

Les ventes immobilières par surface de plancher en janvier-avril ont enregistré une baisse de 20,2 % en glissement annuel, tandis que les nouvelles mises en chantier ont chuté de 24,6 %. Les fonds levés par les promoteurs immobiliers chinois ont également baissé de 24,9 % en glissement annuel.

Sur les 70 villes surveillées pour les données sur le logement, 64 ont signalé des baisses de prix le mois dernier, soit plus que les 57 villes qui avaient fait de même en mars.

"La baisse continue des prix de l'immobilier va intensifier le sentiment d'attente des acheteurs potentiels", a déclaré Guan Xuerong, analyste principal au Zhuge Real Estate Data Research Centre.

"L'ajustement du secteur n'est pas encore terminé. Il faudra du temps pour que le marché se rétablisse".

DEMANDE DE FRET

Depuis que le marché de l'immobilier s'est détérioré en 2021, déclenchant une série de défaillances parmi les promoteurs, la Chine a abaissé les taux d'intérêt et les acomptes, tandis que la plupart des villes ont assoupli ou supprimé les restrictions sur les achats antérieurs.

Un programme de financement des promoteurs sur liste blanche pour l'achèvement des projets a également du mal à s'imposer.

Enfin, une campagne lancée par les autorités chinoises lors d'une réunion politique importante le mois dernier pour encourager les gens à remplacer leurs vieux appartements par de nouveaux commence mal, car l'intérêt pour les maisons de seconde main reste tiède.

De nombreux analystes estiment que l'important stock de projets résidentiels inachevés et le nombre croissant de logements neufs invendus et de propriétés de seconde main mises en vente nécessitent une intervention du gouvernement pour stimuler les flux de trésorerie des promoteurs et compenser la faiblesse de la demande d'appartements sur le marché.

Les inquiétudes persistantes concernant la solidité globale de l'économie, qui est davantage alimentée par la production industrielle que par la demande intérieure, devraient empêcher de nombreux Chinois de prendre des décisions importantes en matière de dépenses sur le marché de l'immobilier.

"Les consommateurs, qui ont encore des attentes incertaines quant aux revenus futurs, entre autres, continueront à être prudents", a déclaré Bruce Pang, responsable de la recherche pour la Grande Chine chez JLL.

Goldman Sachs a estimé cette semaine que le stock de logements vendables était évalué à 13,5 billions de yuans (1,87 billions de dollars) à la fin de 2023 et que, comme certaines constructions n'étaient pas terminées, il faudrait 5 billions de yuans d'investissement en capital pour les achever.

On ne sait toujours pas comment l'intervention du gouvernement sera financée, les gouvernements locaux étant déjà endettés à hauteur de plus de 9 000 milliards de dollars. (Reportage de Liangping Gao, Ella Cao et Ryan Woo ; rédaction de Marius Zaharia ; édition de Shri Navaratnam)