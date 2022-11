Les actions de la Chine et de HK rebondissent fortement en raison de messages non vérifiés sur les médias sociaux concernant l'assouplissement du COVID.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a par la suite déclaré qu'il n'était pas au courant de la situation.

L'indice Hang Seng a bondi de plus de 5 %, tandis que l'indice Hang Seng Tech a gagné près de 8 %.

L'indice de référence chinois CSI300 a augmenté de 3,4 %. L'indice composite de Shanghai a progressé de 2,6 %.

Une note non vérifiée, diffusée sur les médias sociaux et tweetée par l'économiste influent Hao Hong, indique qu'un "Comité de réouverture" a été formé par Wang Huning, membre permanent du Politburo, et qu'il examine les données COVID à l'étranger pour évaluer divers scénarios de réouverture, dans le but d'assouplir les règles COVID en mars 2023.

"Je ne sais pas où vous avez obtenu cette information. Je ne sais vraiment rien à ce sujet", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, lorsqu'il a été interrogé sur un tel comité.

Le rebondissement survient également après des signes indiquant que les chasseurs de bonnes affaires chinois ont investi dans les actions de Hong Kong, qui ont été malmenées le mois dernier, alors que les investisseurs étrangers se débarrassaient des actifs chinois à la suite du Congrès du Parti communiste.

Linus Yip, stratège en chef chez First Shanghai Group, a déclaré que la rumeur non confirmée avait déclenché le rallye.

"Le marché a tellement chuté, et a la volonté de rebondir", a déclaré Yip.