Les actions de la société brésilienne Americanas chutent avant le marché en raison d'"incohérences comptables".

Le PDG sortant Sergio Rial, qui a remplacé Miguel Gutierrez il y a moins de deux semaines, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs qu'il avait "clairement trouvé des distorsions très importantes" et des signaux d'un manque de transparence de la part de la direction précédente.

Le directeur financier Andre Covre, qui venait également de rejoindre Americanas, a également quitté la société longtemps contrôlée par trois milliardaires brésiliens qui ont fondé 3G Capital.

M. Rial a attribué les incohérences à des différences dans la comptabilisation du coût financier des prêts bancaires et des dettes envers les fournisseurs.

Le PDG sortant a déclaré qu'Americanas aurait probablement besoin d'une augmentation de capital, tout en précisant qu'il ne s'attendait pas à un impact à court terme des incohérences sur sa trésorerie.

Plusieurs analystes ont mis leurs recommandations sur la société sous surveillance, tandis que le régulateur brésilien des valeurs mobilières CVM a déclaré qu'il avait lancé deux enquêtes sur le détaillant afin d'étudier les problèmes.

Séparément, Americanas a annoncé que l'ancien directeur de la CVM, Octavio Yazbek, Vanessa Lopes et Pedro Melo formeraient un comité indépendant pour enquêter sur l'affaire.

Les données de Refinitiv ont montré que le prix théorique des actions d'Americanas était de 2,10 reais chacune lors d'une vente aux enchères avant le marché jeudi, soit une baisse de plus de 80 % par rapport aux 12 reais de la clôture de mercredi. Plus tôt, l'action avait chuté jusqu'à 90 %.

Les actions d'Americanas devaient rester aux enchères jusqu'à 13 h 55, heure locale (1655 GMT), selon la bourse de Sao Paulo. L'échéance des enchères a été prolongée plusieurs fois au cours de la matinée.

Plus tôt dans la journée, XP Investimentos, Bradesco BBI, Banco Safra et Itau BBA ont tous placé Americanas sous surveillance à la suite de la nouvelle, tandis que les analystes de Morgan Stanley l'ont fait passer de "Surpondérer" à "Non évalué", affirmant que le redressement opérationnel attendu s'était assombri.

Dans une déclaration de titres déposée tard mercredi, Americanas a déclaré qu'elle estimait que l'impact sur la trésorerie des incohérences n'était pas important, bien que des enquêtes internes et le travail d'auditeurs indépendants soient nécessaires pour déterminer leur impact sur ses états financiers.

"Même après la réunion avec la société pour clarifier les points mentionnés dans le dépôt, nous n'avons toujours pas assez de visibilité pour détailler l'impact financier que les révisions devraient avoir sur les chiffres de la société", ont déclaré les analystes de XP Investimentos.

Les analystes de Santander et de JPMorgan, qui ont respectivement noté Americanas "Neutre" et "Sous-pondération", prévoient également une réaction négative majeure à la nouvelle.

"En somme, nous considérons que la situation des flux de trésorerie de la société, qui était la raison pour laquelle nous avons récemment rétrogradé le titre à UW, est beaucoup plus délicate que prévu", a déclaré JPMorgan.

PwC, l'auditeur d'Americanas, a refusé de commenter les incohérences comptables mentionnées par Rial.

(1 $ = 5,1600 reais)