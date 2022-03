Les actions de la société russe Rusal baissent à Hong Kong, avant la réouverture de la bourse de Moscou.

Les actions russes ont été négociées pour la dernière fois à la Bourse de Moscou le 25 février, après quoi la banque centrale a freiné les échanges alors que les sanctions occidentales liées aux événements en Ukraine ont plongé les marchés dans la tourmente.

Lors de son dernier jour de négociation, l'indice russe MOEX basé sur le rouble avait gagné 20 %, après s'être effondré de 33 % la veille pour atteindre son plus bas niveau depuis début 2016.

La plupart des grandes bourses américaines, européennes et asiatiques ont suspendu la négociation des actions et des produits négociés en bourse russes, suite aux sanctions occidentales imposées en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un mois, que Moscou qualifie d'opération spéciale.

Les actions de Rusal se sont échangées entre 4,04 et 4,17 HK$ jeudi. Ses volumes d'échanges ont bondi début mars, alors que l'action dégringolait d'un pic intrajournalier de plus de 10 ans, à 9,2 HK$ l'action, le 17 février.

En Russie, la négociation de 33 titres en roubles, y compris les créanciers publics Sberbank et VTB, les majors de l'énergie Rosneft et Gazprom, aura lieu entre 6 h 50 et 11 h GMT jeudi, la vente à découvert étant interdite, selon la banque centrale.

Les résidents non russes sont interdits de vendre des actions et des obligations du Trésor en roubles OFZ. La négociation de ces derniers a repris lundi.

Dans les échanges offshore, dans des volumes très faibles, le rouble a perdu un peu de terrain jeudi, le dollar grimpant de 1,55% à 98 roubles par dollar.

Le rouble russe négocié à terre a clôturé à 97,7375 par dollar mercredi, son plus fort depuis le 2 mars.

Les combats se poursuivent sur le terrain en Ukraine alors que le président américain Joe Biden est arrivé à Bruxelles pour des réunions de l'OTAN, du groupement du G7 et de l'Union européenne.