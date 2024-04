Les actions des marchés émergents ont progressé lundi, soutenues par les poids lourds chinois, les valeurs immobilières s'étant redressées et le sentiment ayant continué à se redresser après que les sociétés d'investissement mondiales ont revu à la hausse leur opinion sur le géant asiatique.

L'indice chinois CSI300 et l'indice Shanghai Composite ont augmenté respectivement de 1,1 % et de 0,8 %, enregistrant des gains pour la quatrième session consécutive.

Les promoteurs immobiliers chinois ont soutenu le rallye en spéculant sur le fait que de nouvelles mesures de relance seront probablement dévoilées cette semaine, dans le but d'éliminer les stocks, de stimuler les ventes et d'assouplir les restrictions relatives à l'achat de logements.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a clôturé en hausse pour la sixième séance consécutive, après avoir enregistré la semaine dernière sa meilleure performance hebdomadaire en plus de 12 ans.

Les sociétés d'investissement internationales sont de plus en plus optimistes à l'égard des actions chinoises, en raison de la bonne tenue des bénéfices des entreprises et des efforts déployés par les pouvoirs publics pour accroître le rendement pour les actionnaires.

La reprise des actions a été soutenue par les résultats macroéconomiques meilleurs que prévu de la Chine au premier trimestre, par l'option de vente à la baisse souscrite par l'équipe nationale d'investisseurs affiliés à l'État, par les résultats solides du quatrième trimestre, par l'engagement entre les États-Unis et la Chine et par les initiatives politiques de Pékin visant les marchés boursiers, a déclaré Kinger Lau, stratège chez Goldman Sachs, dans une note.

Dans le même temps, des données ont montré que les bénéfices industriels de la Chine ont chuté en mars, soulevant des doutes sur la force de la reprise de la deuxième plus grande économie du monde.

L'indice général des actions des marchés émergents a augmenté de 0,7 % après avoir enregistré sa meilleure performance hebdomadaire en neuf mois vendredi, tandis que l'indice des devises a peu changé.

L'indice du dollar a baissé de 0,3 %, prolongeant son recul avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt cette semaine.

Le rand sud-africain a augmenté de 0,3 %, tandis que le rouble russe s'est affaibli en raison de la faiblesse des liquidités et de l'activité due aux vacances.

La plupart des monnaies d'Europe centrale et orientale sont restées pratiquement stables par rapport à l'euro.

L'indice de confiance économique de la Turquie a chuté de 1 % en glissement mensuel en avril. La lire s'est échangée à 32,41 contre le dollar, contre une clôture de 32,4240 vendredi.

Les actions pakistanaises ont dépassé le niveau clé de 73 000 pour s'échanger à un niveau record de 73 300, avant la décision de politique monétaire de la banque centrale plus tard dans la journée.

Le conseil d'administration du Fonds monétaire international se réunira également pour décider du versement de la dernière tranche de 1,1 milliard de dollars au pays à court d'argent.

FAITS MARQUANTS :

** Les projets Vision 2030 de l'Arabie saoudite seront ajustés si nécessaire, selon le ministre des Finances

** Le FMI recommande à l'Égypte de s'attaquer aux découverts de la banque centrale et aux activités hors budget

** Le FMI approuve une ligne de crédit flexible de 8,1 milliards de dollars pour la Colombie

** Le Nigeria obtient un investissement de 600 millions de dollars de Maersk