* Le parlement chinois dévoilera de nouvelles mesures de relance cette semaine

* Moody's relève fortement les prévisions de PIB de l'Inde pour 2024

* L'inflation en Turquie augmente à 67%, maintenant la pression sur la banque centrale

* Les obligations internationales du Pakistan se redressent après l'élection de Sharif au poste de premier ministre

* Les actions des pays émergents augmentent de 0,7%, les devises progressent de 0,1%.

4 mars (Reuters) - Les actions des marchés émergents ont démarré la semaine sur une bonne note, les actions indiennes atteignant leur dernier record, tandis que les investisseurs ont évalué les données montrant que l'inflation en Turquie restait élevée, augmentant la pression en faveur d'une politique monétaire stricte.

L'indice de référence indien Nifty 50 a grimpé de 0,2 % lundi, les investisseurs pariant sur la forte croissance économique du pays d'Asie du Sud. L'agence de notation Moody's a fortement relevé ses prévisions de produit intérieur brut (PIB) pour l'Inde en 2024, les faisant passer de 6,1 % à 6,8 %.

De manière générale, l'indice MSCI des actions des marchés en développement a gagné 0,7 %, se situant à proximité de nouveaux plus hauts de huit mois, les traders ayant acheté la baisse marginale de la semaine précédente.

L'indice des devises a augmenté de 0,1 %, bien que la lire turque ait chuté à des niveaux records de 31,425 par rapport au dollar.

L'inflation annuelle des prix à la consommation du pays a grimpé à 67,07% en février, dépassant les attentes d'une hausse de 65,7% en raison de l'augmentation des prix de l'alimentation, de la restauration et de l'éducation.

La monnaie turque a perdu plus de 36% l'année dernière et le pays est revenu à une politique monétaire orthodoxe, après des mois de taux d'intérêt bas et sur fond d'élections locales. Plus tard dans la semaine, les opérateurs surveilleront la note de crédit attribuée par Fitch au pays.

"Nous venons de commencer à nous intéresser à la Turquie parce qu'il pourrait y avoir des opportunités, mais encore une fois la situation est assez risquée avec de nombreux défis macroéconomiques", a déclaré Andrea Federici, directeur général de Silk Invest.

L'indice chinois CSI300 et l'indice de référence de Hong Kong sont restés stables, la prudence étant de mise à l'approche d'une réunion parlementaire annuelle très attendue mardi.

Les investisseurs s'attendent à ce que des plans de relance modérés soient dévoilés pour stabiliser la croissance, bien qu'une feuille de route détaillée de politiques audacieuses visant à corriger les profonds déséquilibres structurels de l'économie chinoise reste improbable.

"En interne, ils ont besoin d'un soutien de la part du gouvernement, comme un changement structurel... personne ne viendra de l'extérieur de la Chine pour les aider, vous devez résoudre ces problèmes en interne pour stimuler la confiance", a ajouté M. Federici.

Les devises de la plupart des économies d'Europe centrale et orientale sont restées stables par rapport à l'euro. Le zloty polonais sera au centre de l'attention avant la décision de politique monétaire de la banque centrale locale, où les analystes s'attendent à ce que les taux d'intérêt soient maintenus à 5,75 %.

D'autre part, le rand sud-africain a été l'un des principaux gagnants, en hausse de 0,6 % avant les chiffres du PIB du quatrième trimestre attendus au cours de la semaine. Le shekel israélien s'est renforcé de 0,2 %.

Les obligations internationales du Pakistan ont prolongé leur récent rallye après que le nouveau parlement du pays ait élu Shehbaz Sharif dimanche comme premier ministre pour la deuxième fois, après des semaines d'incertitude suite à une élection sans suspens.