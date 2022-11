Les actions déprimées stimulent la croissance explosive des fonds obligataires onshore en Chine

Le total des actifs sous gestion (AUM) des fonds d'obligations publiques chinoises a augmenté de 27 % entre janvier et septembre pour atteindre le niveau record de 5,19 trillions de yuans (717,07 milliards de dollars), selon les données de l'Asset Management Association of China (AMAC). Il s'agit de la croissance la plus rapide parmi les cinq catégories d'actifs suivies par l'AMAC.

Colight Asset Management, basé à Shanghai, l'un des plus grands fonds obligataires privés de Chine continentale, a vu ses actifs sous gestion augmenter d'environ 60 % cette année, pour atteindre 20 milliards de yuans.

La chute des taux d'intérêt nationaux et l'inquiétude concernant la croissance économique ont poussé les investisseurs locaux vers les marchés obligataires relativement stables de la Chine, ont déclaré les gestionnaires de fonds, la baisse des prix des actions et des bénéfices exacerbant la tendance.

"Je dois dire que c'est la mauvaise performance des autres actifs qui permet aux fonds obligataires de se démarquer", a déclaré Jianqiao Feng, directeur général de Colight Asset Management.

Cherchant à tirer le meilleur parti de cette tendance, Blackrock Inc a lancé son premier fonds orienté obligations en Chine le 1er novembre. Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, avec une exposition aux actions inférieure à 30 %.

La Chine a fait figure d'exception cette année, les principales banques centrales ayant relevé rapidement leurs taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. La Banque populaire de Chine a donné le coup d'envoi de son cycle d'assouplissement en décembre 2021 et a réduit ses taux d'intérêt de référence à deux reprises en 2022, soutenant ainsi les prix des obligations.

Entre-temps, les actions, traditionnellement populaires parmi les investisseurs, ont proposé des rendements lamentables en raison de facteurs négatifs tels que les tensions latentes entre les États-Unis et la Chine, ainsi que les fréquents blocages de COVID-19 et la crise immobilière en Chine. L'indice CSI 300 a chuté de plus de 20 % cette année, tandis que le yuan a perdu 12 % par rapport au dollar américain.

Au cours des six mois jusqu'en octobre, les fonds obligataires onshore chinois ont enregistré des entrées de 73 milliards de dollars, tandis que les fonds d'actions ont fait face à des sorties de 12,6 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

"Compte tenu de la forte correction des fonds d'actions depuis le début de l'année et de la baisse du rendement des fonds en devises, les investisseurs se sont tournés vers les produits à revenu fixe à risque faible et moyen", a déclaré Jinlong He, président de Youmeili Investment, un gestionnaire multi-actifs basé à Shenzhen.

Cette stratégie d'investissement a porté ses fruits.

Le rendement moyen des fonds obligataires nationaux a augmenté de 9,74 % au cours des neuf premiers mois de l'année, selon le distributeur de fonds Simuwang.com, qui suit plus de 18 000 fonds privés onshore, dépassant de loin les autres stratégies d'investissement. Les fonds d'actions ont été les plus touchés, avec une chute de 12,8 %.

Les ventes d'obligations à court terme qui arrivent à échéance dans l'année ont explosé, les actifs des fonds obligataires nationaux à court terme ayant augmenté de 85 % cette année.

Penghua Fund Management, basé à Shenzhen, a annoncé la semaine dernière qu'il avait levé 1,58 milliard de yuans dans son nouveau fonds d'obligations à moyen et court terme.

Les investissements en obligations à court terme cette année pourraient générer un rendement relativement plus élevé que celui des obligations en devises et des taux de dépôt bancaire, a déclaré M. He de Youmeili, tout en fournissant des liquidités. Cela a fait de l'investissement en obligations à court terme l'une des stratégies les plus populaires en 2022, a-t-il dit.

Feng de Colight a déclaré que la plupart des flux entrants que le fonds a connus cette année sont allés dans son Tonghui No.1 Fund, qui se concentre sur les obligations à taux fixe et les obligations d'entreprises à faible risque, avec une durée moyenne de portefeuille de 1,86 ans et sans effet de levier.

Le défi pour ces investisseurs obligataires est que la Chine répugne à réduire davantage les taux, par crainte de l'affaiblissement du yuan.

"Nous conseillons à nos clients de réduire leurs attentes en matière de rendement et de rechercher la certitude, tout le monde devrait accepter cette réalité", a déclaré Feng.

(1 $ = 7,2378 yuan renminbi chinois)