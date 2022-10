Les actions dérapent en Asie, en attendant l'IPC et les résultats.

*

Les contrats à terme du S&P 500 et de l'EUROSTOXX perdent du terrain

Les marchés se préparent à un IPC américain de base élevé et à la saison des bénéfices.

Méfiez-vous d'une éventuelle réaction russe à la grève du pont

Japon et Corée du Sud en vacances, marché du Trésor fermé

SYDNEY, 10 octobre (Reuters) - Les actions ont dérapé en Asie lundi après une baisse surprise du chômage aux Etats-Unis qui a annihilé toute idée d'un pivot sur le resserrement de la politique monétaire avant une lecture de l'inflation qui devrait voir les prix de base augmenter à nouveau.

Les tensions géopolitiques ont ajouté à l'incertitude alors que les marchés attendaient de voir comment le Kremlin pourrait réagir à l'explosion qui a touché le seul pont de la Russie vers la Crimée.

Les jours fériés au Japon et en Corée du Sud ont fait que les échanges ont été minces en Asie, tandis que le marché du Trésor est également fermé ce lundi.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont mené les premières actions avec une baisse de 0,5 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté de 0,6 % alors que la saison des résultats américains démarre plus tard cette semaine.

Les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont perdu 0,7%, tandis que les contrats à terme FTSE ont baissé de 0,5%.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a perdu 1,0 %. Les contrats à terme Nikkei se sont négociés à 26 600, contre 27 116 vendredi à la clôture au comptant.

Les valeurs vedettes chinoises sont restées stables après qu'une enquête ait révélé la première contraction de l'activité des services en quatre mois.

L'indice des semi-conducteurs chinois a chuté de plus de 5 % après la publication par Washington d'un vaste ensemble de contrôles des exportations, y compris une mesure visant à couper la Chine de certaines puces à semi-conducteurs fabriquées partout dans le monde avec des équipements américains.

Wall street a sombré vendredi après qu'un rapport optimiste sur l'emploi ait semblé sceller l'accord sur une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme impliquent une probabilité de plus de 80 % que les taux augmentent de 75 points de base le mois prochain, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) devrait faire de même et la Banque d'Angleterre augmenter d'au moins 100 points de base.

"Nous sommes au milieu du resserrement le plus important et le plus synchronisé de la politique monétaire mondiale depuis plus de trois décennies", a déclaré Bruce Kasman, responsable de la recherche économique chez JPMorgan, qui s'attend à des hausses de 75 points de base de la part des trois banques centrales.

"Le rapport sur l'IPC de septembre devrait montrer une modération des prix des biens qui est un signe avant-coureur probable d'un ralentissement plus large de l'inflation de base", a-t-il ajouté. "Mais la Fed ne sera pas sensible à un murmure de modération de l'inflation tant que les marchés du travail crient à la tension."

L'inflation globale des prix à la consommation devrait ralentir légèrement pour atteindre un taux annuel de 8,1 %, mais la mesure de base devrait s'accélérer pour passer de 6,3 % à 6,5 %. Les données de l'IPC américain seront publiées jeudi à 8h30 ET (1230 GMT).

Le procès-verbal de la dernière réunion de politique générale de la Fed sera également publié cette semaine et il est probable qu'il soit hawkish étant donné le nombre de décideurs qui ont relevé leurs prévisions de taux par points.

TEST DES BÉNÉFICES

Wall street doit également faire face à un test sur les bénéfices des entreprises avec les grandes banques qui donnent le coup d'envoi de la saison vendredi, notamment JPMorgan, Citi, Wells Fargo et Morgan Stanley.

"Le consensus prévoit une croissance du BPA de 3 % en glissement annuel, une croissance des ventes de 13 % et une contraction de la marge de 75 pb à 11,8 %", ont indiqué les analystes de Goldman Sachs dans une note. "Hors énergie, le BPA devrait baisser de 3% et les marges se contracter de 132 pb."

"Nous prévoyons des surprises positives moins importantes au 3e trimestre par rapport au 1er semestre 2022 et des révisions négatives des estimations consensuelles du 4e trimestre et de 2023."

Une pomme de discorde probable sera la force du dollar qui fera pression sur les bénéfices offshore.

Le Dollar Index était ferme à 112,75, après avoir augmenté au cours des trois dernières sessions. Il s'est établi à 145,50 yens mais s'est jusqu'à présent éloigné du récent sommet de 24 ans de 145,90 par crainte d'une intervention japonaise.

L'euro semblait vulnérable à 0,9738 $, après avoir reculé d'un sommet de 0,9999 $ la semaine dernière.

La livre sterling n'a guère mieux résisté à 1,1090 $, les traders étant sur le qui-vive alors que la Banque d'Angleterre doit mettre fin à sa campagne d'achat d'obligations d'urgence vendredi.

Les rendements des obligations à 10 ans sont toujours en hausse à 4,237 % et bien loin du niveau de 3,31 % atteint avant que le mini-budget britannique ne fasse plonger le marché.

La hausse du dollar et des rendements a pesé sur l'or, qui oscillait à 1 693 $ l'once.

Les prix du pétrole se sont heurtés à des prises de bénéfices après que le Brent ait grimpé de 11% la semaine dernière dans le sillage d'un accord sur les réductions de l'offre par l'OPEP+.

Le Brent a perdu 84 cents à 97,08 $ le baril, tandis que le brut américain a perdu 80 cents à 91,84 $ le baril.