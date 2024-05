Les actions mondiales ont reculé vendredi après que les responsables de la Réserve fédérale ont laissé entendre que les taux d'intérêt américains ne baisseraient pas de sitôt, tandis que les matières premières se sont redressées grâce à l'optimisme suscité par une série de mesures prises par la Chine pour stabiliser son secteur immobilier en proie à l'inquiétude.

Les données de mercredi ont montré un ralentissement de l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis, ce qui a incité les marchés à prévoir au moins deux baisses de taux cette année. Mais l'excitation s'est vite dissipée lorsque le dernier rapport a montré que le marché du travail américain restait tendu, tandis que les banquiers centraux restaient prudents quant à l'inflation.

Les actions continuent de progresser cette semaine, mais ont reculé depuis les chiffres de l'inflation américaine. Le pétrole et l'or ont bénéficié de l'évidence que les pressions sur les prix ne se sont pas aggravées, tandis que le cuivre est en passe de réaliser sa meilleure performance hebdomadaire depuis deux mois, car une pénurie de matériaux à livrer immédiatement a fait grimper les prix en flèche.

Les opérateurs s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt d'environ deux quarts de point cette année, le mois de novembre étant le point de départ le plus probable.

Malgré le ralentissement de l'inflation pour la première fois cette année, la Fed s'en tient à son refrain "les taux doivent rester au même niveau pendant un certain temps", a déclaré Fiona Cincotta, stratège chez City Index.

"Cela a vraiment jeté un peu d'eau froide sur la fête de la réduction des taux.

L'indice MSCI All-World était en baisse de 0,1 %, mais toujours proche des records de cette semaine, tandis qu'en Europe, le STOXX 600, qui a également atteint un record cette semaine, était en baisse de 0,4 %.

Les données de cette semaine ont offert à la Fed de bonnes nouvelles sur deux fronts, mais les décideurs politiques n'ont pas encore ouvertement changé d'avis sur le calendrier des réductions de taux qui, selon les investisseurs, commenceront cette année.

La politique monétaire est "restrictive" et "se trouve à un bon endroit", a déclaré le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams. "Je ne vois pas d'indicateurs me disant qu'il y a une raison de changer l'orientation de la politique monétaire maintenant.

Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué la semaine dernière, ce qui indique que les conditions du marché du travail restent relativement serrées même si la croissance de l'emploi se ralentit.

Au cours de la nuit, le Dow Jones a atteint 40 051,05 points, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont également atteint des sommets, avant de s'essouffler progressivement et de terminer la journée en légère baisse. Les contrats à terme américains étaient en baisse de 0,1 %.

DES MESURES "HISTORIQUES" EN CHINE

En Asie, les valeurs sûres chinoises ont connu une reprise tardive vendredi, après que le gouvernement ait dévoilé une série de mesures "historiques" pour soutenir le secteur de l'immobilier, qui est passé d'une crise à l'autre et a pesé sur la croissance économique globale.

Le CSI 300 de Shanghai a terminé en hausse de 1 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a atteint son plus haut niveau depuis août 2022, en hausse de 0,9 %.

Sur les marchés des devises, le dollar a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire par rapport à l'euro depuis deux mois et demi. L'euro était en baisse de 0,1 % à 1,0851 $, mais il est en passe de réaliser un gain hebdomadaire de 0,7 %.

Le yen s'est affaibli de 0,3 % à 155,87, perdant une partie des gains qu'il avait réalisés après la publication de l'indice des prix à la consommation américain en début de semaine.

La monnaie japonaise a chuté d'environ 9,5 % cette année, la Banque du Japon ayant maintenu une politique monétaire souple alors que les taux d'intérêt américains plus élevés ont attiré l'argent vers les obligations américaines et le dollar.

Tokyo est soupçonné d'être intervenu au moins deux jours à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai pour soutenir le yen après qu'il ait chuté à des niveaux planchers observés pour la dernière fois il y a plus de trente ans.

"Alors que les données américaines plus faibles devraient profiter aux obligations à faible rendement comme le yen, l'évolution récente des prix suggère que les autorités japonaises pourraient avoir plus à faire que des discours s'ils ont l'intention de maintenir les spéculateurs à distance", a déclaré Nicholas Chia, stratégiste macro-économique pour l'Asie chez Standard Chartered.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole se sont dirigés vers leur premier gain hebdomadaire en trois semaines, grâce à des signes d'amélioration de la demande mondiale.

Le pétrole brut américain était en hausse de 0,2 % à 79,44 dollars le baril, tandis que le Brent, la référence mondiale, était en hausse de 0,4 % à 83,58 dollars.

Le cuivre, qui a atteint son plus haut niveau depuis deux ans cette semaine, était en hausse de 0,7 % à 10 500 dollars la tonne. Les négociants s'efforcent de se procurer du métal pour honorer d'importantes positions à découvert sur le marché américain, créant ainsi un vide dans lequel les prix du cuivre à New York ont atteint des records supérieurs à 11 000 dollars la tonne.

L'or, quant à lui, était en hausse de 0,3 %, à 2 384 dollars l'once, et se dirigeait vers une deuxième hausse hebdomadaire consécutive.