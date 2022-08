Les actions dérivent, le pétrole chute en raison des craintes de récession

Le dollar s'est maintenu près de son plus haut niveau en une semaine, les investisseurs se repliant sur la monnaie refuge, tandis que l'Aussie, l'euro et le yuan chinois ont cédé.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a progressé de 0,2 %, se remettant des pertes de lundi. L'indice de référence du MSCI a gagné 5 % depuis le creux de l'année, mais il est toujours en baisse de 15 % depuis le début de l'année.

Alors que les investisseurs se réjouissaient d'un rallye de quatre semaines des actions mondiales qui a poussé les marchés à leur plus haut niveau en plus de trois mois, les données décevantes de lundi sur l'activité chinoise, couvrant la production industrielle et les ventes au détail, ont affecté le sentiment.

De plus, la confiance des constructeurs de maisons unifamiliales américaines et l'activité des usines de l'État de New York sont tombées en août à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19, un signe supplémentaire que la plus grande économie du monde s'essouffle alors que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt.

"En bref, les risques d'une récession mondiale sont soudainement beaucoup plus clairs. Mais là encore, ils ont 'toujours' été clairs pour certains", a déclaré Rabobank dans une obligation. "Et quelqu'un pense-t-il qu'un pivot de la banque centrale les rendra moins probables à ce stade ?"

Dans l'ensemble, le panorama était mitigé sur les bourses asiatiques mardi, les indices de référence de Tokyo et de Taïwan ayant peu changé, tandis que les actions sud-coréennes ont gagné 0,5 %.

Les actions chinoises ont progressé, au lendemain de la réduction inattendue des taux d'intérêt par la banque centrale après que des données ont montré que l'activité économique et l'expansion du crédit ont fortement ralenti en juillet. L'indice CSI 300 a progressé de 0,1 % après avoir baissé lundi.

À Wall Bourse, les principaux indices ont grimpé lundi, inversant les pertes de la session précédente. Les actions ont enregistré quatre semaines consécutives de gains sur fond d'optimisme quant à un ralentissement de l'inflation américaine qui pourrait tempérer le rythme des hausses de taux de la Fed.

L'économie américaine s'est contractée aux premier et deuxième trimestres, amplifiant le débat actuel sur la question de savoir si le pays est, ou sera bientôt, en récession.

Les inquiétudes concernant la croissance ont également été le thème dominant en Europe.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont chuté lundi, les investisseurs s'inquiétant d'une éventuelle récession et dans un contexte de craintes persistantes de réduction de la production en Allemagne en raison d'un éventuel rationnement du gaz.

Mardi, l'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six grandes devises, est resté stable à 106,53, juste en dessous du pic de 106,55 de la session précédente, le plus fort depuis lundi de la semaine dernière.

L'euro, la devise la plus lourdement pondérée dans l'indice du dollar, est resté stable à 1,0158 $, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 5 août à 1,0154.

Le dollar australien est tombé jusqu'à 0,70005 $, menaçant de passer sous la barre psychologique des 70 cents pour la première fois depuis mercredi. Le kiwi de la Nouvelle-Zélande a glissé à 0,6349 $, également le plus bas depuis mercredi.

Les perspectives fragiles de la demande ont frappé les prix du pétrole qui ont étendu leurs pertes de la session précédente.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont perdu 1% à 94 $ le baril après avoir atteint leur plus bas niveau lundi depuis avant que la Russie n'envoie des troupes en Ukraine le 24 février. Les contrats à terme sur le brut WTI ont perdu 0,7 % à 88,80 $ le baril.