Les actions des banques chinoises s'envolent grâce à l'atténuation de la pression sur les marges et à la reprise de la demande de crédit

Les actions des banques chinoises ont fortement augmenté lundi après que davantage de prêteurs ont réduit les taux d'intérêt sur les dépôts, dans un mouvement qui stimulerait les marges et aiderait les objectifs économiques plus larges de Pékin d'augmenter les dépenses et la demande de crédit.

China Citic Bank et Bank of China ont dépassé la limite quotidienne de 10 % dans les échanges matinaux à Shanghai. D'autres grandes banques d'État, dont la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque agricole de Chine et la Banque des communications Co Ltd, ont progressé de plus de 5 %. Ces bonnes performances ont été enregistrées après que les créanciers de taille moyenne China Bohai Bank, China Zheshang Bank et Hengfeng Bank ont réduit vendredi les taux d'intérêt sur certains dépôts de 10 à 30 points de base, suivant ainsi leurs homologues de plus petite taille. Le mois dernier, Pékin a incité les banques à réduire davantage les taux d'intérêt sur les dépôts, selon des sources, dans le cadre des derniers efforts visant à canaliser la vaste réserve d'épargne du pays vers les dépenses et les investissements plus productifs. "Avec l'amélioration de la prospérité économique, l'expansion du crédit induite par la politique devrait progressivement passer à une demande de financement orientée vers le marché, ce qui aidera les banques à décrocher des revenus d'intérêts", a écrit Wang Yifeng, analyste chez Everbright Securities, dans une note publiée lundi. "Les grandes banques décrochent également du 'système d'évaluation du marché avec des caractéristiques chinoises'", a-t-il ajouté, faisant référence à un terme proposé par le principal régulateur des valeurs mobilières, Yi Huiman, en novembre, lorsqu'il a appelé à un nouveau modèle pour évaluer les entreprises d'État (SOE). Les actions des entreprises d'État ont fortement augmenté depuis lors. Lundi, les actions des entreprises d'État ont également augmenté, l'indice CSI Central SOEs ayant progressé de 3,6 %. "L'amélioration du multiple de valorisation des entreprises d'État est devenue un programme politique pour la Chine depuis le 4T22", a déclaré BofA Securities dans une note de recherche. "Nous pensons que le gouvernement a l'intention de soutenir les indices des actions A afin que le marché boursier puisse attirer davantage de participation individuelle et institutionnelle."