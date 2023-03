Les valeurs bancaires européennes ont augmenté pour la première fois en près d'une semaine lundi, rebondissant après les baisses de la semaine dernière, après qu'un acheteur se soit manifesté pour une grande partie des dépôts et des prêts de la Silicon Valley Bank, ce qui a contribué à atténuer une partie de l'anxiété dans le secteur.

L'indice STOXX des banques a augmenté de 2,3 % dans les premiers échanges, après avoir chuté de 3,8 % vendredi, et a largement surpassé le marché boursier plus large, l'indice paneuropéen STOXX 600 ayant augmenté de 1,1 %.

First Citizens BancShares Shares a racheté tous les prêts et dépôts de SVB et a donné à la Federal Deposit Insurance Corp des droits à la plus-value sur ses actions d'une valeur de 500 millions de dollars en échange, a indiqué la FDIC dans un communiqué. Les actions de First Citizens cotées à Francfort ont augmenté de 9,4 %.

Les actions cotées à Francfort de plusieurs créanciers américains de taille moyenne ont également fortement augmenté lundi.