Les actions des entreprises d'électricité britanniques chutent après le rapport sur l'impôt sur les gains exceptionnels

Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, cherche à lever des fonds pour soutenir les ménages confrontés à des factures d'énergie plus élevées, a rapporté lundi le journal. Sollicité pour un commentaire, le Trésor n'a pas fourni de réponse spécifique à l'article.

Les actions des producteurs d'électricité britanniques - Drax, Centrica et SSE - ont baissé de 9 à 18 %. Elles sont en passe de connaître leur pire journée depuis le début de la pandémie et ont été les moins performantes du STOXX Europe 600.

Les entreprises n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

M. Sunak et le Premier ministre britannique Boris Johnson souhaitent définir de toute urgence des mesures pour faire face à la hausse des factures d'énergie et à la manière de les payer, a rapporté le FT, citant des responsables non identifiés. Une annonce pourrait être faite cette semaine ou au début du mois de juin, a-t-il ajouté.

"Jusqu'à présent, les discussions des politiciens ont été exclusivement axées sur le secteur du pétrole et du gaz, mais nous pensons que le risque de débordement sur le secteur de l'énergie augmente également", a déclaré Citigroup mardi, en abaissant sa note sur les actions Drax de "neutre" à "vendre".

M. Sunak a déclaré que si les entreprises du secteur de l'énergie ne réinvestissaient pas les bénéfices tirés de la flambée des prix du pétrole et du gaz dans l'emploi, la croissance et la sécurité énergétique, aucune option n'était exclue en ce qui concerne la possibilité de taxes exceptionnelles.

Il a déclaré à la télévision de la BBC ce mois-ci : "Je ne suis pas naturellement attiré par leur idée (les taxes exceptionnelles), mais ce que je sais, c'est que ces entreprises réalisent des bénéfices importants en ce moment en raison de ces prix très élevés."

Le conflit en Ukraine, combiné à une reprise rapide de la demande de carburant à mesure que la pandémie de COVID-19 s'est atténuée, a contribué à faire monter en flèche les prix du pétrole et du gaz ces derniers mois.

(1 $ = 0,7947 livre)