Les actions devraient rester plus attractives que les obligations, selon Aviva Investors

L'économie mondiale devrait se redresser à la suite des campagnes de vaccination et à l'assouplissement des mesures de confinement liées à la Covid-19, estime Giles Parkinson, gérant de portefeuille d'actions internationales chez Aviva Investors. Mais, compte tenu de taux d'intérêt appelés à demeurer bas, les actions devraient continuer d'être comparativement plus attractives que les obligations, souligne l'expert.



Lorsque les taux d'intérêt sont élevés, les cours des actions devraient être plus bas car ils réduisent la valeur actuelle des futurs flux de trésorerie que les investisseurs en actions exigent. L'inverse est également vrai : lorsque les taux sont bas, les cours des actions devraient être plus élevés, rappelle Giles Parkinson.



Les taux d'intérêt sont tombés à des niveaux historiquement bas en 2020. A la mi-novembre, l'encours de l'indice Bloomberg Barclays Global Negative Yielding Debt a atteint le nouveau montant record de 17 500 milliards de dollars, éclipsant ainsi le précédent de 17 000 milliards de dollars du mois d'août 2019. Un quart de la dette mondiale " Investment Grade " offre un rendement négatif.



Pour Giles Parkinson, il n'est donc pas surprenant que de nombreux investisseurs en quête de rendement concluent qu'il n'existe que peu d'alternatives aux actions.



Cette tendance devrait se poursuivre en 2021 et au-delà, et ce, aussi longtemps que les taux d'intérêt demeureront peu élevés. Dans un tel environnement, les actions devraient rester comparativement attractives.





