Les actions digèrent les discussions sur le "taper", les cryptomonnaies rebondissent après avoir été battues.

Après le drame de mercredi qui a vu les principales cryptomonnaies perdre près d'un tiers de leur valeur à un moment donné et le STOXX 600 subir l'une de ses pires ventes de l'année, les traders assistent désormais à une reprise. [.EU]

Le bitcoin était en hausse de 12,5 % à plus de 41 000 dollars, après avoir frôlé les 30 000 dollars mercredi et avoir frôlé les 65 000 dollars il y a un peu plus d'un mois. La deuxième plus grande crypto-monnaie, l'ethereum, qui avait fait encore pire mercredi, a bondi de 15 %.

On s'attendait à ce que Wall Street ouvre à nouveau en demi-teinte [.N], mais les actions européennes ont regagné 0,6 %, aidées par des résultats dans le secteur des télécommunications et par des informations selon lesquelles le poids lourd italien des micropuces, STMicroelectronics, lorgne sur un rival norvégien. [.EU]

Les matières premières se sont également stabilisées après une chute de 5 % du minerai de fer et du charbon à coke au cours de la nuit, provoquée par l'annonce par le cabinet chinois qu'il prendrait des mesures pour réduire les prix "déraisonnables" et les comportements qui font grimper les coûts.

Faisant référence aux baisses des classes d'actifs les plus gonflées, le responsable de l'allocation d'actifs de la société d'investissement GMO, Ben Inker, a déclaré : "Actuellement, la bulle spéculative des valeurs de croissance semble se dégonfler... mais est-ce la première étape d'un dégonflement généralisé des marchés d'actions ?".

Les marchés sont maintenant sur la corde raide entre une forte croissance et l'inflation, a-t-il ajouté.

Le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine publié mercredi a montré qu'un "certain nombre" de responsables pensaient que si la reprise se maintenait, il pourrait être opportun de "commencer à discuter d'un plan d'ajustement du rythme des achats d'actifs".

"C'est vraiment l'opinion du marché", a déclaré Rob Carnell, économiste chez ING, par téléphone depuis Singapour, les opérateurs s'attendant à des signes forts au cours de l'été indiquant que le "taper", comme on appelle la réduction du soutien, arrivera plus tard dans l'année.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 4,1 points de base au cours de la nuit pour atteindre 1,6830 %. Il a reculé d'une touche à 1,6557 %, bien que l'indice de référence équivalent en Europe, le Bund allemand à 10 ans, ait encore augmenté d'une touche à -0,097 %. GVD/EUR]

Le dollar s'est stabilisé après s'être éloigné d'un plus bas de quatre mois, pour osciller autour de 1,2181 $ par euro. US/] [FRX/]

Le billet vert avait également franchi sa moyenne mobile à 20 jours contre le yen et les dollars australien et néo-zélandais avant de reprendre son souffle. Il s'est acheté pour la dernière fois à 108,95 yens et l'indice du dollar s'est établi à 90,009.

À Wall Street, dans la nuit, le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,3 % et le Nasdaq est resté stable, ce qui constitue une sorte de reprise après que chacun ait chuté de plus de 1,6 % au cours de la séance. Les marchés à terme laissaient présager de nouvelles baisses modestes plus tard. [.N] (Graphic : Crypto-mayhem,

DROITS DE CRYPTO

L'élément déclencheur de la chute brutale du bitcoin, de l'éther et d'autres crypto-monnaies mercredi semble être la décision de la Chine, mardi, de renforcer les restrictions strictes sur le commerce des crypto-monnaies en interdisant aux institutions financières de fournir des services de transaction.

Les traders ont déclaré que l'énorme hausse des prix de la classe d'actifs au cours des derniers mois signifiait que la gravité avait probablement aussi joué un rôle, ainsi que le refroidissement apparent du patron de Tesla, Elon Musk, sur le bitcoin en raison de la quantité d'énergie consommée dans le traitement des transactions.

Mercredi, M. Musk avait tweeté les émojis "mains de diamant" que les traders utilisent sur les médias sociaux pour indiquer qu'ils ne vendront pas.

Les pannes de plusieurs grandes plateformes d'échange pendant le maelström, qui a également fait chuter l'éther de près de 50 %, n'ont pas non plus inspiré la confiance.

"Ce n'est pas seulement la crypto - bien que ce soit l'enfant-vedette de ce mouvement - mais les SPAC, les récentes introductions en bourse, ARK Innovation et Tesla, pour n'en citer que quelques-uns, ont tous perdu leur offre", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.

Les SPAC - des sociétés à finalité spécifique créées et cotées pour racheter d'autres entreprises - ont connu une croissance énorme l'année dernière, tout comme le fonds ARK Innovation qui se concentre sur les entreprises technologiques.

"Pour moi, le facteur primordial est la liquidité et le moment de la baisse de la liquidité et cela a d'énormes ramifications - nous débattons, non seulement d'un ralentissement du rythme des achats d'actifs des banques centrales (QE), mais aussi du moment où le QE prend fin."

Les prix du pétrole ont baissé au compte-gouttes tandis que sur les marchés émergents, la Colombie digérait la perte de son statut S&P Global investment grade. La Colombie a obtenu le badge IG pendant près de dix ans, ce qui devrait maintenir la pression sur sa monnaie, qui a perdu environ 7 % cette année.

"Il est très probable que Fitch choisisse de les rejoindre une fois que le sort du paquet fiscal (du pays) sera clarifié, probablement au 3e trimestre", a écrit Katherine Marney de JPMorgan dans une note aux clients. (Graphique : Les dettes de l'Inde sont les plus élevées parmi les anges déchus potentiels,