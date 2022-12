Les actions diminuent après avoir atteint des sommets de 3 mois, le dollar se raffermit grâce à des données américaines solides.

Alors que les investisseurs continuent d'espérer que l'économie chinoise s'améliorera avec l'assouplissement de la politique du zéro COVID du pays, les analystes ont déclaré que les marchés avaient déjà intégré une grande partie des nouvelles optimistes.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a perdu 0,4 %, après avoir atteint un sommet de trois mois lors de la séance précédente. L'indice de référence a gagné 21 % depuis son plus bas niveau d'octobre grâce aux discussions persistantes sur l'assouplissement par la Chine de ses mesures contre la pandémie.

Les actions de la Corée et de Taïwan ont été négociées à la baisse, tandis que l'indice général de la Chine a augmenté de 0,6 % et que les actions du Japon et de Hong Kong sont restées stables.

La performance discrète des actions asiatiques mardi est survenue après que les actions mondiales et les prix du Trésor aient chuté lundi, alors que de nouvelles preuves de la vigueur de l'économie américaine ont fait naître des attentes selon lesquelles les taux d'intérêt resteraient plus élevés pendant plus longtemps.

"Le cygne noir dans la pièce est le risque que la Fed arrive à nouveau trop tard, mais cette fois-ci en réduisant les taux", a déclaré Havard Chi, responsable de la recherche du fonds spéculatif Quarz Capital Asia.

"La politique monétaire fonctionne avec un décalage et les indicateurs ponctuels clés tels que la chute des prix du logement, des taux de location, des matières premières et des prix du fret ainsi que la hausse des licenciements et des stocks signalent déjà un affaiblissement de l'économie américaine", a déclaré Chi.

L'activité de l'industrie des services américaine a connu une reprise inattendue en novembre et l'emploi a rebondi. Il s'agissait des dernières données montrant un élan économique qui pourrait pousser la Réserve fédérale à resserrer davantage sa politique, et elles suivaient un rapport robuste sur les salaires américains pour novembre.

Les contrats à terme montrent que le marché s'attend à ce que les taux d'intérêt à court terme américains atteignent un sommet à 5,001 % en mai. Cette attente est supérieure d'environ 9 points de base à ce qu'elle était la semaine dernière. D'ici décembre 2023, les taux auront baissé à 4,574 %, selon les marchés à terme.

Lundi, le Dow Jones Industrial Average a baissé de 1,4 %, le S&P 500 a perdu 1,79 % et le Nasdaq Composite a baissé de 1,93 %.

Les données en Europe étaient toujours aussi pessimistes. L'activité commerciale de la zone euro a diminué pour un cinquième mois en novembre, selon les données PMI finales, ce qui suggère que l'économie glisse vers une légère récession.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, après qu'un plafond de prix du G7 sur le pétrole maritime russe soit entré en vigueur lundi, en plus d'un embargo de l'Union européenne sur les importations de brut russe par voie maritime.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 0,9 % pour atteindre 83,4 $ le baril. Les contrats à terme ont chuté de plus de 3 % lors de la session précédente après les données économiques américaines.

Le dollar est resté ferme par rapport à ses principaux homologues, après son plus grand rallye en deux semaines lundi, qui a été aidé par les solides données sur les services américains.

Le dollar australien est resté bloqué près de son plus bas niveau en une semaine avant la décision de la banque centrale sur les taux d'intérêt, les participants au marché guettant les signes d'une pause dans le resserrement de la politique monétaire après le refroidissement inattendu de l'inflation le mois dernier.

Les rendements du Trésor ont augmenté en raison des prévisions selon lesquelles la Fed continuera à augmenter les taux l'année prochaine, mais à un rythme plus lent.