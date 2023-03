Les actions de Credit Suisse ont atteint un nouveau record à la bourse suisse en début de matinée.

Les actions de la banque suisse ont chuté de plus de 8% et se négociaient à 2,29 francs suisses (2,50 dollars) par action, en baisse par rapport au niveau le plus bas de 2,41 francs suisses par action atteint vendredi.

S'efforçant de se remettre d'une série de scandales, la deuxième banque suisse a entamé une refonte majeure de ses activités, supprimant des coûts et des emplois afin de se refaire une santé, notamment en créant une activité distincte pour sa banque d'investissement sous la marque CS First Boston.

La semaine dernière, elle a annoncé qu'elle retardait la publication de son rapport annuel à la suite d'un appel de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui a soulevé des questions au sujet de sa précédente déclaration financière.

(1 dollar = 0,9152 franc suisse)