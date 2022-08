Les actions du charbon chinois s'envolent, les investisseurs misant sur l'économie plutôt que sur les émissions.

L'indice chinois du charbon a bondi d'environ 10 % en août, portant les gains de cette année à près de 50 %, contre une baisse de près de 20 % pour le CSI300, l'indice des valeurs sûres.

Les flux sont également impressionnants, le plus grand fonds coté qui suit le secteur, Guotai CSI Coal & Consumable Fuels Index ETF, indiquant que ses actifs sous gestion ont été multipliés par cinq par rapport à l'année précédente pour atteindre 5 milliards de yuans (720 millions de dollars) à la fin juin.

Pékin doit mettre en balance la stabilité économique à court terme et les objectifs à plus long terme de réduction des émissions de carbone, les marchés pariant que la priorité accordée à la première l'emportera. Les gains des actions du charbon suivent également la surperformance mondiale des actions du pétrole, du gaz et des mines.

"La demande de charbon restera importante en Chine. L'offre d'énergie renouvelable n'est pas stable", a déclaré Yuan Yuwei, gestionnaire de fonds spéculatifs chez Water Wisdom Asset Management.

Une campagne irréfléchie du "Grand Bond en avant" pour réduire les émissions de carbone ne ferait que créer plus de périls que la pollution, a ajouté Yuan, car elle menace d'étouffer l'économie et la production industrielle.

Le mauvais temps a perturbé la production d'énergie renouvelable en Chine et les préoccupations mondiales en matière de sécurité énergétique se sont accrues après que les coupures d'approvisionnement en gaz russe ont révélé à quel point l'Europe est dépendante des importations d'énergie.

Une longue sécheresse dans le bassin du Yangtze cette année a provoqué des pénuries d'électricité dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, le plus grand producteur d'hydroélectricité de Chine.

La Chine ne s'est pas non plus engagée à réduire réellement sa consommation de charbon avant 2026, ce qui propose une marge de croissance. La production est en hausse et les analystes s'attendent à ce qu'environ 200 gigawatts de nouvelles capacités de production d'électricité au charbon soient construites d'ici 2025.

"Techniquement, la solution aux pénuries d'électricité n'est pas de construire davantage de centrales au charbon", a déclaré Li Shuo, conseiller principal en politique mondiale à Greenpeace East Asia.

"Politiquement, cependant, les groupes intéressés font un retour en force, profitant du besoin de sécurité énergétique."

Les bénéfices, les valorisations et les dividendes constituent la cerise sur le gâteau pour les gestionnaires de fonds.

Les actions du charbon sont "une cible d'investissement sûre, en raison de la valorisation modeste du secteur, de la hausse continue des prix du charbon et du ratio de dividendes relativement élevé", a écrit mardi Xu Chengcheng, gestionnaire de fonds de Guotai.

Les actions de charbon chinoises proposent actuellement un ratio de dividendes de 5,8 % et se négocient à 11 fois les bénéfices - contre 16,4 pour le marché plus large - ce qui suggère qu'elles sont encore bon marché malgré la récente flambée.

China Shenhua Energy Co, le plus grand mineur de charbon du pays, a enregistré un bond de 58 % de ses bénéfices au premier semestre. Yankuang Energy Group, une autre grande entreprise de charbon, a vu son bénéfice net presque tripler par rapport à l'année dernière.

Pour les secteurs énergétiques conventionnels tels que les mines de charbon, "la réévaluation vient juste de commencer", a déclaré Mou Yiling, stratège en chef chez Minsheng Securities.

(1 $ = 6,9126 yuan renminbi chinois)