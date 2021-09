Les actions du courtier TP ICAP chutent à leur plus bas niveau depuis novembre après la chute des bénéfices du premier semestre.

Les actions de la société ont chuté de 7,5 % à 182,34 pence, leur plus bas niveau depuis novembre de l'année dernière.

Les entreprises liées au trading dans la plupart des classes d'actifs ont vu l'activité sur leurs plateformes chuter par rapport aux niveaux de 2020, lorsque le début de la pandémie de COVID-19 a entraîné des niveaux de volatilité du marché record à l'échelle mondiale.

TP ICAP, qui met en relation les acheteurs et les vendeurs sur les marchés financiers, de l'énergie et des matières premières, a déclaré que son bénéfice avant impôt ajusté était de 88 millions de livres (121,72 millions de dollars) pour le semestre clos le 30 juin, contre 136 millions de livres un an plus tôt.

"Les marchés secondaires du premier semestre 2021 ont continué à être inhabituellement calmes", a déclaré le directeur général Nicolas Breteau dans un communiqué.

La société a prévenu que le renforcement de la livre sterling par rapport au dollar et les dépenses d'investissement se traduiront par une marge opérationnelle sur l'ensemble de l'année inférieure à celle de l'an dernier.

TP ICAP, qui a finalisé en mars l'achat pour 700 millions de dollars du réseau de trading institutionnel Liquidnet, a déclaré que l'activité pourrait reprendre si les clients rééquilibrent leurs portefeuilles "en réponse à l'inflation".

M. Breteau a déclaré à Reuters que la société avait constaté une forte reprise de l'activité sur ses bureaux d'inflation et que cela se poursuivrait pour le reste de l'année.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de lancer sa plateforme de négociation de crypto-monnaies pour les investisseurs institutionnels au quatrième trimestre, en attendant l'approbation de la Financial Conduct Authority britannique.

"Nous avons constaté une forte demande de la part de nos clients courtiers pour une plateforme de gros où ils peuvent eux-mêmes effectuer des transactions sur ces instruments. Nous le faisons déjà avec le côté contrats à terme du monde cryptographique, et ce que nous devons vraiment ajouter, sur la base de la demande de nos clients, c'est le spot", a déclaré Joanna Nader, responsable de la stratégie, à Reuters.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à avoir "le nombre requis de courtiers" basés dans l'Union européenne avant la fin de l'année, alors qu'elle s'adapte à la sortie de la Grande-Bretagne du bloc. En janvier, elle a déclaré qu'elle devait cesser de servir certains clients de l'UE parce qu'elle n'avait pas assez de personnel dans son nouveau centre de Paris pour répondre aux exigences réglementaires françaises.

(1 dollar = 0,7230 livre)