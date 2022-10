Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), l'un des principaux fournisseurs d'Apple Inc. et le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a affiché jeudi une hausse de 80 % de son bénéfice en glissement annuel pour la période juillet-septembre 2022, mais a également réduit ses dépenses d'investissement d'au moins 10 % pour cette année.