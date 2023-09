Les actions de Round Hill Music Royalty Fund, qui détient les droits d'auteur d'œuvres d'artistes majeurs tels que les Beatles, ont grimpé de 67% vendredi après une offre de rachat de 496 millions de dollars de la part d'Alchemy Copyrights.

Les actions de Round Hill Music étaient en hausse de 64 % à 1,125 $ à 0753 GMT, après avoir atteint un record de 1,15 $ plus tôt.

Dans une note, Jefferies a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'offre d'Alchemy soit "très probablement couronnée de succès" malgré une décote par rapport à la valeur nette d'inventaire.

Les actionnaires de Round Hill Music recevront 1,15 $ en espèces par action, soit une décote d'environ 11,5 % par rapport à la valeur nette d'inventaire par action de RHM, qui s'élevait à 1,30 $ au 8 septembre.

Les actions du fonds rival Hipgnosis Songs Fund, qui détient les droits d'auteur d'œuvres de personnalités telles que Shakira et Neil Young, ont bondi de 16,5 % pour atteindre le sommet du FTSE 350 et sont en passe de connaître leur plus forte hausse journalière grâce à une lecture croisée positive, selon Jefferies.

Jefferies a déclaré que Hipgnosis "se négocie avec une décote similaire, mais qu'il s'agit d'un véhicule plus important, avec un portefeuille musical sans doute plus emblématique".